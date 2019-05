Inca o lovitura pentru Adi Popa! Decizie de ultima ora luata de Ludogoret. Ce se intampla cu fostul stelist

Adi Popa a luat titlul cu Ludogoret in Bulgaria, dar nu va fi pastrat in lot si pentru sezonul viitor.

Mijlocasul de 30 de ani va reveni la Reading, club cu care mai are un an de contract. Ludogoret avea o clauza de cumparare dupa expirarea imprumutului, insa nu o va activa, anunta Digisport.

Cumparat de la FCSB in 2017 cu 700 000 de euro, Popa n-a prins decat 15 meciuri la Reading. A mai fost imprumtuat in Arabia Saudita, la Al Taawoun, si in Bulgaria, la Ludogoret, in ultimul an si jumatate.

Dupa plecarea din Liga 1, Popa a pierdut contactul cu echipa nationala. Fostul stelist are 22 de selectii si 3 goluri marcate in tricoul Romaniei.