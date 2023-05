La 1-0 pe tabelă pentru Rangers, Ianis Hagi a înscris în minutul 55 și a majorat diferența. Românul nu și-a putut stăpâni emoțiile și i-au dat lacrimile. Hagi Jr. a reușit să marcheze primul gol din ianuarie 2022 la Rangers!

Ianis Hagi, reacție pe cinste după ce a marcat primul gol la Rangers din ianuarie 2022: „Au meritat toate greutățile prin care am trecut”

După meci, Ianis Hagi, care a stat pe margine un an din cauza unei accidentări, a evidențiat faptul că au meritat toate greutățile prin care a trecut și că s-a bucurat enorm, pentru că a reușit să marcheze și să-și ajute echipa.

„Știm cât de greu e să câștigi. Cred că evoluția noastră a fost bună, la fel ca evoluțiile din ultimele meciuri. Mergem în vacanță pe o notă pozitivă.

(n.r. Cât de mult a contat faptul că ai marcat?) Mult. 30 de secunde am încercat să îmi stăpânesc emoțiile. Ultimele 16 luni au trecut prin fața mea. Sunt foarte fericit că am reușit să marchez. Mai sunt multe de realizat. Mă bucur că pot să joc fotbal, având în vedere accidentarea pe care am suferit-o.

Astea sunt momentele care mă fac fericit și mă fac să înțeleg că au meritat toate greutățile prin care am trecut. Să mă văd acum jucând, să pasez, să înscriu. Nu pot să fiu mai recunoscător”, a spus Ianis Hagi, după meci, potrivit Rangers TV.

Ce se întâmplă cu Hagi Jr. din vară

Ianis Hagi, cotat acum la 5 milioane de euro, a jucat de nouă ori pentru Rangers în acest sezon, după ce s-a refăcut în urma accidentării. Deși presa din Scoția a speculat că românul ar putea fi vândut în vară, antrenorul Michael Beale a vorbit, imediat după meciul cu Hibernian, despre situația lui Ianis și-a lăsat de înțeles că se bazează în continuare pe el.

„Momentul zilei a fost pentru Ianis, pentru că a marcat primul său gol după 15-16 luni. A avut o perioadă teribilă, așa că sunt fericit pentru el. Se vede că are multă calitate. Încă își revine după accidentare, iar acest gol îl va ajuta mult.

În anul în care Rangers a luat titlul, el a fost un jucător cheie. Acum au fost momentele grele pentru el din punct de vedere psihic, dar încearcă să fie din nou un fotbalist important și să revină în echipa sa națională”, a spus tehnicianul lui Rangers, la interviul de după joc.