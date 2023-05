Românul a înscris în minutul 55 golul de 2-0 în partida câștigată de echipa din Glasgow în deplasarea cu Hibernian, scor 3-1. Imediat după reușită, fiul „Regelui” s-a dus spre suporterii lui Rangers și a izbucnit în lacrimi.

Ianis, titular și înlocuit în minutul 74 cu Alex Lowry, a avut o evoluție apreciată de presa din Scoția, care și-a adus aminte de evoluțiile sale de dinaintea accidentării.

Ianis Hagi is back! Ce notă a primit românul după primul gol în acest sezon

„Un moment superb pentru toată lumea a fost când românul a marcat la începutul reprizei secunde. Am putut să vedem cu toții ce a însemnat golul pentru el. A fost o finalizare splendidă, iar Rangers speră că urmează alte lucruri frumoase de la jucătorul de 24 de ani”, a scris Ibrox News, care l-a notat cu 6 pe Hagi Jr.

Glasgow Live i-a dat 7 lui Ianis, care a notat că în prima repriză românul a fost „tăcut”, dar a izbucnit după pauză. „A înscris un gol uriaș pentru încrederea sa după revenire și a fost vizibil emoționat”, a remarcat sursa citată.

BBC i-a dat lui Hagi Jr. nota 7,48 și a scris despre emoția care l-a cuprins pe român imediat după ce a reușit să înscrie. Who Scored l-a notat pe Ianis Hagi cu 7,6, al treilea cel mai bun calificativ dintre jucătorii lui Rangers, după James Tavernier (8,3) și Todd Cantwell (8,1). Sofascore i-a dat românului 7,3.

???????? IANIS HAGI, ???????????????????????? ! ⚽️ PREMIER BUT depuis le 18 janvier 2022. La libération. C'est rien pour vous, c'est tellement pour lui. Le cri du cœur après sa blessure dévastatrice, les croisés. Tant de galères. Les larmes pour lui. #Rangers #RangersFCpic.twitter.com/TEBIrjYzAo — Foot Roumain ???????? (@FootRoumain) May 21, 2023

„Talentul nu l-a pierdut niciodată!” Ce scriu scoțienii după revenirea lui Ianis

„Playmakerul român a sărbătorit golul marcat în fața fanilor lui Rangers. A căzut în genunchi și a fost felicitat de colegii săi, după ce l-a învins pe portarul Marshall din a doua încercare. Apoi a făcut o plecăciune teatrală, înainte să revină în jumătatea sa de teren pentru reluarea meciului.

E de înțeles reacția sa emoțională. E prima sa reușită de la revenirea după accidentarea horror. Încă un pas semnificativ în direcția bună pentru jucătorul de 24 de ani. Acum trebuie să construiască pe baza acestui joc splendid și să demonstreze că a lăsat în urmă problemele la genunchi”, a scris The Herald.

„Încă are talent, nu l-a pierdut niciodată. Excelent că munca și perseverența sa au fost răsplătite cu reușita de azi”, a scris We Are The People, un cont de Twitter al fanilor lui Rangers.

Ce se întâmplă cu Hagi Jr. din vară

Ianis Hagi, cotat acum la 5 milioane de euro, a jucat de nouă ori pentru Rangers în acest sezon, după ce s-a refăcut în urma accidentării. Deși presa din Scoția a speculat că românul ar putea fi vândut în vară, antrenorul Michael Beale a vorbit, imediat după meciul cu Hibernian, despre situația lui Ianis și-a lăsat de înțeles că se bazează în continuare pe el.

„Momentul zilei a fost pentru Ianis, pentru că a marcat primul său gol după 15-16 luni. A avut o perioadă teribilă, așa că sunt fericit pentru el. Se vede că are multă calitate. Încă își revine după accidentare, iar acest gol îl va ajuta mult.

În anul în care Rangers a luat titlul, el a fost un jucător cheie. Acum au fost momentele grele pentru el din punct de vedere psihic, dar încearcă să fie din nou un fotbalist important și să revină în echipa sa națională”, a spus tehnicianul lui Rangers, la interviul de după joc.