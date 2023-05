Ianis Hagi, în sfârșit titular la Rangers! Ce a făcut echipa românului în campionat

Cele două echipe s-au întâlnit în etapa cu numărul 34 din play-off-ul primei ligi a Scoției. În urma înfrângerii, Aberdeen (53 punce) trăiește cu emoție finalul campionatului, având în vedere că echipa se află pe locul trei și au ratat șansa de a se distanța la opt puncte de ocupanta locului patru, Hearts (48 puncte).

Todd Cantwell with the second-half goal at Ibrox. pic.twitter.com/t9O8OWiRu3

Ianis Hagi a fost titularizat de către Michael Beale pentru prima dată după ce a revenit din accidentarea care l-a ținut departe de iarbă pentru un an.

În minutul 65 al meciului, Todd Cantwell a deschis scorul, iar un minut mai târziu, Beale l-a scos pe Ianis Hagi de pe teren și l-a înlocuit cu Morelos.

???? What a hit from @ToddCantwell_10 pic.twitter.com/W9MDp5x1ru

66' SUB: Four changes for Rangers.

➡️ ON: Kamara, Arfield, Morelos & Wright

⬅️ OFF: Raskin, Fashion Jr, Hagi & Matondo

Rangers 1-0 Aberdeen pic.twitter.com/S31uuthKpU