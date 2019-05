Grozav schimba din nou echipa! Unde ajunge in aceasta vara, dupa ce a dat 5 goluri in 13 partide in 2019

Gicu Grozav poate fi coleg cu un alt jucator roman.

Ajuns la 28 de ani, Gheorghe Grozav este aproape de a schimba din nou echipa. El a ajuns in iarna in Ungaria la Kisvarda, acolo unde a reusit sa inscrie de 5 ori in 13 partide, fiind titular in fiecare meci. Evolutiile au atras atentia unei echipe din Rusia!

Ural, echipa la care evolueaza si Eric Bicfalvi, vrea sa-l aduca pe Grozav in vara, scrie Prosport! Ural se afla pe locul 11 in clasament si este gata sa-i accepte conditiile financiare jucatorului roman. Grozav a mai jucat in Rusia intre 2014 si 2017 cand a fost legitimat la Akhmat Grozny.

Kisvárda joaca in ultima etapa a sezonului in Ungaria contra celor de la Mezőkövesd-Zsóry - ea se afla pe locul 9, cu 1 punct peste MTK, echipa aflata pe prima pozitie retrogradabila.