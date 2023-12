„Eram cu iubita mea, toți se uitau la mine și se întrebau ce fac!” Radu Drăgușin, „driblat” la volanul mașinii sale 

Apărătorul central, în vârstă de 21 de ani, este monitorizat de Tottenham și Barcelona, iar în iarnă ar putea fi protagonistul unei mutări spectaculoase. Drăgușin pare pregătit pentru un transfer în Anglia nu doar fotbalistic, ci și lingvistic.

Românul este protagonistul unui material Serie A intitulat Champions of Made in Italy, unde vorbește în limba engleză despre viața sa la Genova și dezvoltarea sa ca fotbalist.

Radu Drăgușin și străzile înguste din Genova: „Toți se uitau și se întrebau ce fac!”

Filmat pe străzile din Genova, Drăgușin povestește că a avut „un șoc” când a ajuns în oraș. „Într-una dintre primele mele zile la Genova, eram cu iubita mea în mașină. Mergeam spre centru ca să mâncăm ceva. Conduceam pe o stradă îngustă, care se îngusta tot mai mult.

Am crezut că o să am loc cu mașina, dar până la urmă a trebuit să dau cu spatele 100-150 de metri. Toți se uitau la mine și se întrebau ce fac, 'nu știe că nu are loc pe aici?'”, a povestit apărătorul român.

„Îmi place marea. Să mă trezesc și să văd marea, răsăritul. În orașul meu natal nu avem mare. Îmi place să mă relaxez, să merg cu barca pe mare împreună cu iubita mea și prietenii mei. E chiar un sentiment plăcut. În timpul liber, îmi place să descopăr orașul, să descopăr locuri pe care doar localnicii le cunosc”, a mai zis Radu Drăgușin.

Drăgușin, fascinat de suporterii Genoei

Românul se declară îndrăgostit de Genova și de fanii echipei sale, cea mai veche grupare din Italia, fondată în 1893. „Genova e un oraș frumos, oamenii sunt foarte primitori aici. Mereu simt căldura lor și mai ales a suporterilor lui Genoa. Anul trecut, când am avut o serie de rezultate mai slabe, oamenii ne-au susținut, atât pe stadion, cât și pe străzi. Niciodată nu și-au pierdut speranța în noi.”

„Am început să joc fotbal la 7 ani, atunci am mers prima dată la un club. Am dorit mereu să mă antrenez mai bine, să am condiții mai bune de antrenament. Aici, în Italia, fotbalul e mai bine dezvoltat, așa că am avut mai multe șanse să devin un jucător mai bun.

E foarte important să crești într-un mediu în care se dezvoltă talente. Doar așa poți atinge un anumit nivel. Până acum am mers pe calea cea bună. A fost important pentru mine să vin la Genoa, să mă aflu în anumite situații într-un meci, să cresc ca fotbalist”, a mai zis Radu Drăgușin.