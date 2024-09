După ce a impresionat stagiunea precedentă, românul și-a prelungit contractul cu Parma și a început la fel de bine și noul sezon. A înscris două goluri în primele trei etape din Serie A.

Gazzetta di Parma: ”Man, o bijuterie a cruciaților”

”Bernabe și Man: cele două bijuterii ale cruciaților”, a titrat ziarul italienesc Gazzetta di Parma duminică dimineață, potrivit publicației TuttoMercatoWeb.

Dennis Man a înscris în noul sezon atât în prima etapă din Serie A cu Fiorentina, meci încheiat 1-1, cât și în victoria Parmei cu AC Milan din a doua rundă (2-1).

În a treia etapă a primului eșalon, Parma a fost învinsă în deplasare de Napoli cu 1-2. Pentru Man a urmat meciul României cu Kosovo din Nations League.

La Priștina, winger-ul a arătat din nou ce poate. A marcat un gol, a scos un penalty și a pus presiune în mai multe rânduri pe defensiva instabilă a kosovarilor în fața selecționatei lui Lucescu.

Reacția lui Man după Kosovo - România 0-3

”Am câștigat. Aveam nevoie de aceste trei puncte. Suntem fericiți. Important e să continuăm cum am început. Știam că vom întâlni o echipă destul de agresivă. Dar, în mintea noastră a fost să continuăm ce am terminat la European. Suntem fericiți că asta ne-am impus. Zic eu că am câștigat meciul destul de ușor.

Îl văzusem singur și prima oară am vrut să pasez, după am zis că încerc să trag la poartă. Jucând zi de zi la club (n.r. cu Mihăilă) e normal că ne simțim pe teren. Suntem încrezători și ne bucurăm că reușim să ajutăm și naționala.

Chiar dacă nu am avut timp la dispoziție prea mult... Știu toți ce experiență are nea Mircea. Suntem bucuroși că e cu noi aici. Trebuie să învățăm să jucăm și puțin din postura de favoriți. Venim de la EURO și trebuie să punem asta în teren.

Pot să spun că sunt într-o perioadă bună. Antrenamentele își spun cuvântul. Zi de zi, muncă”, a spus Dennis Man după meci.