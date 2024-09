Mircea Lucescu a adus și prima victorie a României după EURO 2024. Tricolorii au întâlnit Kosovo la Priștina în prima rundă a Ligii C din Nations League vineri seară. 3-0 s-a încheiat meciul înfavoarea primei reprezentative.

Gică Popescu a făcut o dezvăluire despre Mircea Lucescu: ”Nu m-am simțit niciodată așa”

Gică Popescu, fost internațional român și actual președinte la Farul Constanța, a vorbit sincer despre Mircea Lucescu și a evidențiat cât de bine știe tehnicianul să-i pregătească fizic pe jucători.

Mai mult, Popescu l-a numit pe Mircea Lucescu drept ”un vizionar”.

”Pentru Mircea Lucescu, echipa naţională a reprezentat foarte mult de-a lungul carierei. Ştiu că din discuţiile pe care le-am avut cu Mircea Lucescu şi când eram la Galatasaray vorbea cu patos despre echipa naţională. Dânsul a fost antrenorul care a schimbat din obiceiurile de la echipa naţională. A fost primul antrenor care a scos echipa naţională din ţară.

Înainte aveam o percepţie în care credeam că cei de afară sunt mai buni decât noi. Dânsul a încercat să scoată din mintea noastră acest complex de inferioritate prin faptul că a dus echipa naţională în străinătate. El a fost întotdeauna un vizionar, un antrenor care a fost preocupat să evolueze, preocupat să înveţe, să evolueze şi de aceea a făcut şi rezultatele pe care le-a făcut de-a lungul carierei.

Este un antrenor complex. În perioada cât am jucat la Galatasaray, nu am avut preparator fizic şi toată pregătirea fizică o făcea dânsul. Pot să spun că în toată cariera mea, am jucat afară 13 ani, nu m-am simţit niciodată atât de bine cum m-am simţit sub comanda lui Mircea Lucescu fără să avem preparator fizic. Toată pregătirea fizică o făcea dânsul. Asta înseamnă că a studiat foarte mult, că era foarte pregătit, ştia ce să facă la antrenamente”, a spus Gică Popescu, potrivit as.ro.

Kosovo - România 0-3

Tricolorii i-au înfruntat pe kosovari pe ”Stadiumi Fadil Vokrri”, în prima rundă din Grupa 2 a Ligii C din Nations League. La capătul celor 90 de minute, selecționata dirijată de Mircea Lucescu a câștigat confruntarea de la Priștina cu 3-0.

Dennis Man a deblocat tabela de marcaj în minutul 40, după assist-ul provenit de la Răzvan Marin care, în actul secund, a fructificat fără emoții o lovitură de pedeapsă în minutul 51.

Denis Drăguș a dus scorul la 3-0 în minutul 82. România a evoluat în superioritate numerică pe final, după ce Vojvoda a încasat al doilea cartonaș galben în minutul 85.