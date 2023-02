Plecat în vara lui 2022 la Al-Jazira, Florin Tănase (28 ani) și-a continuat forma bună și în Emiratele Arabe Unite. Mijlocașul ofensiv pentru care FCSB a încasat 3 milioane de euro a marcat 3 goluri și a oferit 2 pase decisive în acest sezon.

Florin Tănase a revenit cu succes în primul „11”

Florin Tănase s-a dezlănțuit în optimile Cupei Președintelui, contra lui Gulf Heroes. A deschis scorul în secunda 20, după un contraatac fulger al echipei sale, ca în minutul 59, să fie servit ideal în fața porții, și să facă 3-1 pentru Al-Jazira.

Storming out of the traps ⚡️ Tanase's opener came just after the 20-second mark ????????#PresidentsCup #AJCpic.twitter.com/a2Lbh5l3Lz — Al Jazira Club (@AlJaziraFC_EN) February 1, 2023

Mihai Stoica: „Muniru l-a lovit pe Tănase, care stătea pe scaun. La revedere, să fii sănătos!”

La 6 ani distanță, Mihai Stoica (57 ani) a dezvăluit cum a decurs, de fapt, incidentul dintre Florin Tănase și Sulley Muniru (30 ani). Managerul general al roș-albaștrilor a specificat că ghanezul și-a lovit coechipierul după ce conflictul se stinsese.

„Țin minte că odată erau să se bată Tamaș cu Enache. Și am apreciat faptul că Enache nu a dat înapoi. Nu s-au bătut, s-au oprit amândoi.

Nu e problemă. Da, e ok! Eu vă dau cuvântul meu de onoare că am prins bătăi și am închis ochii. Am zis: 'Băi, nu știu, nu am văzut, nu amendez'. Sunt bărbați, ce să facă?! Să se zgârie pe față? Să se scuipe? Nu se dezvoltă animiozități, nu!.

A, nu ce s-a întâmplat cu Sulley Muniru atunci, care a venit și l-a lovit pe Tănase, care stătea pe scaun. După ce semicertaseră la antrenament. Aia nu, l-a lovit în vestiar, la revedere, să fii sănătos! Tănase a rămas blocat, a venit și l-a lovit fără nicio...

S-a discutat atunci la momentul ăla. Jucătorii au intervenit, i-a despărțit... adică ce să despartă, că nu se face așa ceva. Dar la antrenamente chiar e ok, te descarci, nu e problemă. Mie nu îmi placea când se juca rummy sau poker, pentru că dacă mizele erau mari, acolo se pot dezvolta animozități. Nu e ok, dar la miuțe nu e problemă”, a spus Mihai Stoica, la Orange Sport.