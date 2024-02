Florin Manea face un anunț foarte important despre Radu Drăgușin

Florin Manea, impresarul lui Radu Drăgușin, a explicat pe larg de ce nu joacă stoperul naționalei la Tottenham. Agentul FIFA a venit și cu un exemplu de mare fotbalist român pentru a-și susține discursul. Fiul lui Nicolae Manea a dezvăluit o discuție pe care a avut-o în trecut cu Cristi Chivu, fostul jucător de la Ajax Amsterdam, actual antrenor la Inter Primavera.

Adulat deja de fanii lui Tottenham, Radu Drăgușin își așteaptă rândul pentru a juca titular la gruparea din Premier League. În tot acest timp s-au iscat însă discuții despre faptul că situația de la Spurs ar putea să-i afecteze cariera la naționala României, calificată la Campionatul European din Germania.

Manea vorbește și despre forma titularilor din echipa australianului Ange Postecoglu și face un anunț: "În următoarele meciuri poate va fi chiar titular!".

”În momentul în care vii la o echipă precum Tottenham, nu îți garantează nimeni locul de titular, e normal că trebuie să lupți pentru poziția asta, același lucru era și la Bayern sau la Milan. Mă bucur că el se pregătește bine. Chivu îmi spunea că a stat două luni la Ajax până a început să joace. Nu e așa ușor.

Vorbim despre doi jucători fenomenali, Romero, care e campion mondial, și Van de Ven, care a jucat foarte bine. E normal să își aștepte rândul. Ușor-ușor, va prinde meciuri mai multe. Depinde de el, dar eu cred că va deveni titular de bază în viitorul apropiat. Nu îi fac eu echipa lui Postecoglou, dar noi nu suntem supărați pe faptul că nu a jucat.

'We've got to be better. It's up to me to get us up to that level.'

Ange's reaction to #TOTWOL ????️ pic.twitter.com/gSBNG4sQvd