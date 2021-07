Florin Andone a revenit pe teren! Atacantul lui Brighton s-a duelat cu Ianis Hagi

Florin Andone (28 de ani) a revenit pe teren!

Chinuit de accidentari, Florin Andone n-ai mai jucat niciun meci din vara lui 2020. Atacantul s-a accidentat în timpul transferului la Galatasaray și de atunci nu a mai disputat niciun meci nici după revenirea în Premier League.

Florin Andone a revenit pe teren într-un amical cu Glasgow Rangers, încheiat la egalitate, scor 0-0. Atacantul de 28 de ani a evoluat 45 de minute.

„Am așteptat atât de mult acest moment... 45 de minute. Fericit să revin”, a scris Florin Andone pe contul său de Instagram.

Andone, pe lista de transferuri

Presa din Marea Britanie scrie că Florin Andone a fost pus pe lista de transferuri de Brighton. Mallorca este clubul care și-a manifestat interesul pentru fotbalistul român.

2 milioane de euro este cota de piață a lui Florin Andone, potrivit transfermarkt.com

Andone, lăudat de Welbeck, colegul din atacul lui Brighton

„Cred că Florin Andone este unul la un milion. Este fix Lucas Perez de la Arsenal, aceeași persoană, este o nebunie să schimbi vestiarul dar să găsești aceeași persoană acolo. Flo niciodată nu se oprește din vorbit. Este o nebunie. Are un beleluș acum, am crezut că va fi ceva mai obosit acum, dar nu este cazul. În fiecare zi este la fel, de dimineața până seara. Nu îmi place să vorbesc despre competiție.

A trecut printr-o perioadă dificilă, am vorbit cu el, am avut multe conversații despre accidentarea la genunchi pentru că am trecut și eu prin asta. Trebuie să te asiguri că ești pregătit pentru a reveni, am vorbit despre asta și am glumit pe acest subiect. Suntem profesioniști, asta avem de făcut.

Trebuie să concurăm unii cu alții și să ne împingem la următorul nivel. Este un prieten bun, putem discuta despre anumite lucruri și mereu ne motivăm unul pe celălalt. Arată bine, îl vezi la sala de forță, este un animal. A lucrat din greu, suntem nerăbdători să intre în forma de meci și să joace”, a spus Welbeck pentru MyAlbion TV.