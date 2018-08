Florin Andone a fost pentru prima oara titular la Brighton. Ce a facut in amicalul cu Nice

Echipa lui a castigat cu 1-0 in fata lui Nice, dupa golul inscris in repriza secunda de Gyokeres. Andone a vazut reusita de pe margine. Antrenorul Hughton l-a schimbat la pauza.

Brighton mai are un singur test inaintea startului de sezon in Premier League. Va juca vineri impotriva lui FC Nantes.

Andone poate debuta in Premier League pe 11 august, in deplasarea de la Watford.



⏰ FULL TIME: A second half goal from Gyokeres gives Albion the win in their penultimate game of pre-season.

????⚫️ #OGCN 0-1 #BHAFC ????⚪️ pic.twitter.com/bFw0m8FBqI