Finalista Champions League nu renunță la Dennis Man. Anunțul venit din Italia

În perioada de mercato din vară, presa internațională a scris despre interesul celor de la Borussia Dortmund pentru fotbalistul de la Parma, însă acesta a ales să-și prelungească înțelegerea cu gruparea din Serie A.

Jucătorul de 26 de ani a avut un debut excelent în actualul sezon, marcând de două ori în primele trei etape din Serie A, inclusiv împotriva celor de la AC Milan.

Nicolo Shira, un cunoscut jurnalist sportiv din Italia, a anunțat că finalista Champions League din sezonul trecut încă îl monitorizează pe internaționalul român.

"BVB îl urmărește pe winger-ul de la Parma, care tocmai a fost desemnat cel mai bun jucător din Serie A în august 2024", a scris ziaristul.

