Parma a primit vizita ”diavolilor” sâmbătă seară, în a doua etapă din primul eșalon al Italiei. La capătul celor 90 de minute, formația dirijată de Fabio Pecchia s-a impus cu 2-1.

Cea mai frumoasă laudă primită de Man după meciul cu AC Milan

Dennis Man a înscris în minutul 2 al meciului și a avut, per total, o evoluție bună. A primit tone de reacții pozitive în urma jocului, iar TuttoMercatoWeb l-a caracterizat drept ”o săgeată în bandă”, referindu-se la sprinturile efectuate.

La o zi de la finalul partidei, contul oficial de Facebook al campionatului din Italia a postat o fotografie cu Dennis Man cu descrierea: ”Starul român”.

Fotografia a generat aproape 5 mii de reacții în șase ore, 135 de distribuiri și peste 130 de comentarii.

Statistici Dennis Man, potrivit SofaScore

Minute jucate: 74

Goluri: 1

Goluri așteptate: 0.63

Assist-uri: 0

Assist-uri așteptate: 0.16

Atingeri: 43

Acuratețea paselor: 26/30 (87%)

Centrări: 0

Mingi lungi: 2

Șanse mari create: 1

Șuturi pe poartă: 1

Șuturi pe lână poartă: 1

Șuturi blocate: 1

Dribbling-uri reușite: 0/2

Dueluri câștigate: 2/7

Dueluri aeriene: 0

Posesie pierdută: 10

Faulturi: 0

Faultat: 2

Ce a spus Dennis Man după Parma - AC Milan 2-1

Man a mărturisit că este fericit pentru faptul că și-a ajutat echipa și pentru victoria Parmei. De altfel, internaționalul român a mărturisit că își dorește să își ajute echipa la fiecare meci.

”Am făcut multe greșeli în fața porții, dar azi am câștigat și suntem fericiți. Este în regulă! Am jucat și am muncit ca o echipă. Obiectivul meu? Vreau să îmi ajut colegii în fiecare partidă, asta mă interesează”, a spus Dennis Man.