FCSB profită dacă Dennis Man va fi vândut de Parma! Procentele păstrate de Gigi Becali

La primele meciuri după revenirea Parmei în Serie A, Dennis Man a marcat atât în meciul cu Fiorentina (1-1), cât și în cel cu AC Milan (2-1). Extrema dreaptă a înscris și la naționala României după o acțiune splendidă în partida din Kosovo (3-0).

FCSB poate încasa în continuare bani datorită lui Dennis Man

Man, vândut de FCSB cu 11 milioane de euro la Parma, în ianuarie 2021, ar putea aduce în continuare bani în contul campioanei României. Gigi Becali spune că și-a păstrat 5 procente dintr-un viitor transfer al fotbalistului.

Cele 5 procente se vor calcula însă doar din profitul obținut de Parma, astfel că FCSB are nevoie ca Man să fie vândut de clubul italian în schimbul unei sume substanțiale.

"Mi se pare că mai am 5%, după ce se scad 11 milioane. Nu-l vinde patronul american, el are bani. El a prelungit contractul de curând. Gata, Parma scrie pe el! Man este valoros, de talie europeană", a spus Gigi Becali, la Fanatik.

Dennis Man și-a prelungit recent contractul cu Parma până în 2027.

7 goluri în 28 de meciuri a reușit până acum Dennis Man la naționala de seniori a României

Dennis Man: "Am început cu dreptul drumul spre Cupa Mondială"

Fotbalistul echipei naţionale, Dennis Man, a declarat, vineri seara, că se bucură că România s-a impus cu 3-0 în meciul din deplasare cu Kosovo din Liga Naţiunilor şi a început cu dreptul drumul spre Cupa Mondială din 2026, subliniind că victoria de la Prishtina a fost meritată.

"Am început cu dreptul drumul spre Cupa Mondială. Veneam după momentul bun de la European şi cred că azi am câştigat pe merit. Mă bucur că am reuşit să câştigăm azi.

Eu sunt fericit când reuşesc să marchez, când reuşesc să îmi ajut echipa. E rodul muncii de la echipa de club şi de la echipa naţională", a spus autorul primului gol al României.