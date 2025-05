Formația dirijată de Elias Charalambous are 48 de puncte în acest moment. După primele opt etape desfășurate în play-off, roș-albaștrii au bifat șase victorii, la care s-au adăugat două rezultate de egalitate.



Lecția pe care le-a predat-o Elias Charalambous jucătorilor de la FCSB: ”I-am luat telefonul lui Adrian Șut și am făcut asta”



Pentru FCSB urmează meciul cu Universitatea Craiova de sâmbătă seară. După confruntarea de pe Arena Națională, campioana va sărbători titlul alături de fani.



La conferința de presă premergătoare, Elias Charalambous a evidențiat că e foarte important meciul de sâmbătă și vrea ca elevii săi să obțină toate cele trei puncte.



De asemenea, Charalambous a dezvăluit și că sezonul este un maraton și nu un sprint și că le-a spus fotbaliștilor să aibă răbdare, atunci când lucrurile păreau că scârțâie la FCSB.



”E foarte important meciul de mâine. Vrem să câștigăm. Trebuie să fim serioși. Mai avem două meciuri și vrem să luăm cât mai multe puncte. Acum e momentul să sărbătorim. Suntem gata să o facem pentru că suntem campioni, din punct de vedere matematic. Sunt fericit pentru băieți, pentru ce au făcut în acest an. A fost mai greu să câștigăm pentru a doua oară.



Uitați cum e în Europa, e greu să câștigi de două ani la rând. Le mulțumesc din inimă! A fost un an foarte greu, dar am făcut performanță în campionat și în Europa League. Le mulțumesc și celor din staff și tuturor celor din club. Sunt foarte mulți oameni în spate, care nu primesc laudele pe care le merită. Sunt mândru și fericit! Sprijinul fanilor a fost incredibil, au fost mereu lângă noi, chiar și când ne era greu. Mereu ne-au susținut.



În timpul sezonului, când eram pe 13-14, unii mă întrebau dacă ajungem în play-off. Am zis că nu e un sprint, ci e un maraton. Băieții nu au fost afectați, au înțeles și au fost echilibrați. Nu am fost foarte triști când pierdeam, dar nici foarte fericiți când câștigam. Am avut echilibru. Nu găsești cu ușurință un asemenea vestiar. Iar jucătorii și-au construit o mentalitate incredibilă. Acum e momentul să celebrăm.



Băieții nu ne-au lăsat să ne fie frică că vom pierde campionatul. Când vezi cum se pregătesc... Incredibil! Au fost mereu foarte concentrați! Au crezut foarte mult între ei, unii chiar sperau să decidem campionatul mai devreme ca să intre în vacanță. Era incredibil cum vedeau lucrurile. Și asta ne-a dat mare încredere. Sezonul viitor va fi și mai greu”, a declarat Elias Charalambous.



După un meci cu U Cluj, la început, când eram în subsolul clasamentului, Adi Șut era supărat în vestiar. I-am zis să-mi dea telefonul și am făcut o captură de ecran cu clasamentul. Lumea vorbea dacă prindem sau nu play-off-ul. Și i-am zis să aibă răbdare. E o lecție.



Dacă vrei să câștigi ceva, trebuie să treci prin momente grele. Iar băieții știu asta. Și pentru mine e foarte important. Și mai vreau să evidențiez ceva, meciul cu U Cluj. După ce am câștigat campionatul, am arătat că avem o mentalitate incredibilă. Nu e ușor să arați că ai caracter după ce ai câștigat campionatul”, a spus Charalambous.