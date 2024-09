Dennis Man, omul meciului Kosovo - România 0-3 din UEFA Nations League, în care a marcat un gol și a obținut un penalty, este în culmea succesului și la echipa de club, Parma, pentru care evoluează excelent în Serie A.

Pe plan personal, Dennis Man se poate lăuda cu o relație care durează de mai mulți ani cu modelul Alexandra Ionela Grigoriță, fostă Miss Arad.

Cei doi au împreună și o afacere cu haine, mai exact o linie vestimentară lansată în ianuarie 2020.

Dennis Man visează deja la Campionatul Mondial din 2026

"Am început cu dreptul drumul spre Cupa Mondială. Veneam după momentul bun de la European şi cred că azi am câştigat pe merit. Mă bucur că am reuşit să câştigăm azi.

Eu sunt fericit când reuşesc să marchez, când reuşesc să îmi ajut echipa.

E rodul muncii de la echipa de club şi de la echipa naţională", a spus Dennis Man la postul Antena 1, după victoria de la Priștina, 3-0 cu Kosovo.