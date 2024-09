Fostul internațional Ciprian Tătărușanu și-a anunțat miercuri retragerea din cariera de jucător, dar până joi dimineața FCSB nu a avut nicio reacție, nici pe site-ul oficial, nici pe Facebook, nici pe Instagram, în timp ce AC Milan a fost mai mult decât promptă.

”Un angajat minunat al clubului!

Să te simți bine în viitorul capitol al vieții tale, Tătă!”, a punctat AC Milan pe pagina de X (fostul Twitter) a clubului.

A brilliant servant of the Club ????????

Enjoy the next chapter of your life, Tata ????#SempreMilan pic.twitter.com/jyLEyKDclg