Fanii au luat FOC! Razboiul cu Lucescu merge mai departe: "Aparitia ta la Kiev poate insemna un singur lucru!" Antrenorul roman e amenintat subtil | FOTO

Dupa ce au aparut ultimele informatii, conform carora Mircea Lucescu ar fi fost convins sa ramana la Dinamo Kiev, fanii echipei au avut o noua reactie dura.

Suporterii lui Dinamo Kiev continua razboiul cu Mircea Lucescu si au postat un nou mesaj amenintator la adresa romanului.

Ultrasii nu ii dau nicio sansa romanului si anii pe care Lucescu i-a petrecut pe banca rivalei Sahtior nu pot fi uitati sub nicio forma. La ultima postare, ultrasii lui Dinamo au pus o fotografie cu un tramvai, facand aluzie la accidentul pe care Mircea Lucescu la suferit in 2012. Mircea Lucescu a fost lovit atunci de un mijloc de transport in comun, in timp ce se afla la volanul masinii sale.

"Astazi ne-a dat o raza de speranta pentru bunul simt in legatura cu cooperarea dintre Dinamo si Mircea Lucescu.

Mircea, ai nimerit-o: nu poti lucra normal. Aparitia ta la Kiev, marti, 28 iulie, poate insemna un singur lucru! Ai ales banii si ai creat o gaura intre echipa si fani. Va promitem nu doar o primire 'calduroasa' ci si cele mai grele conditii de munca. Acestea vor fi cele mai provocatoare milioane de euro din cariera ta. Kievul nu va fi niciodata la fel de prietenos ca Donetsk pentru tine. Si cu siguranta, nu vom uita cuvintele tale ca Ucraina si Rusia sunt o singura tara. Pentru noi, onoarea, demnitatea si istoria sunt mai importante decat banii, trofeele si medaliile. Nu ne vom indeparta niciodata de principiile si convingerile noastre. Inainte ca echipa sa plece in vacanta, mai ai o sansa sa faci alegerea corecte si sa te odihnesti usor. Tot asa exista o astfel de sansa si pentru conducerea clubului", se arata in comunicatul fanilor.