Eric Bicfalvi, interviu amplu în Rusia: "Am refuzat să părăsesc țara, nu puteam să fac așa ceva! / Agentul m-a păcălit, așa am ajuns în China"

Bicfalvi (9 meciuri și un gol la naționala României) joacă în Rusia din iulie 2016. Mijlocașul a jucat inițial șase luni la Tom Tomsk, iar ulterior a făcut pasul la Ural, formație la care joacă și azi și cu care mai are contract până în vara anului viitor, așa cum a declarat recent președintele clubului.

Eric Bicfalvi: "Am refuzat să părăsesc Rusia, ar fi fost necinstit față de Ural"

În interviul pentru Sport Express, Bicfalvi vorbește despre motivul pentru care a ales să nu părăsească Rusia. În urmă cu un an, după izbucnirea războiului din Ucraina, fotbaliștii străini din RPL au avut posibilitatea de a-și suspenda contractele și de a pleca în alte țări. Totuși, românul care a jucat la Dinamo și FCSB a refuzat.

"Am primit oferte, dar am decis să rămân la Ural. Ultima oară, niște cluburi au încercat să profite de situația politică din jurul Rusiei și mi-au propus să îmi suspend contractul. Am refuzat. După aceea, nu m-au mai contactat.

De ce am refuzat? Din punctul meu de vedere, ar fi fost complet necinstit față de Ural. Sunt aici de șapte ani, dau totul pentru club și nu aș putea face așa ceva", a spus Bicfalvi.

Eric Bicfalvi: "Nu m-a surprins că Rusia a fost suspendată, eram sigur că se va pune presiune"

Rusia este în continuare suspendată din competițiile internaționle, atât la nivelul cluburilor, cât și la cel al echipelor naționale.

"Nu m-a surpins. Eram sigur că țările din vestul Europei vor pune presiune pe FIFA și așa s-a întâmplat. Presa a scris zilnic despre asta, iar în cele din urmă s-a luat decizia. Sigur, este o situație rea atât pentru cluburile din Rusia, cât și pentru echipa națională. Din punctul meu de vedere, campionatul Rusiei este în primele șase din Europa.



Înainte, echipele nu luptau numai pentru campionat, ci și pentru locurile de cupe europene. Acum nu mai e așa. Sper că totul se va încheia curând", a continuat Bicfalvi.

Eric Bicfalvi: "Nu mă gândesc la finalul carierei, dar după retragere vreau să rămân în fotbal"

Grigori Ivanov, președintele lui Ural, a declarat recent că Eric Bicfalvi este așteptat să rămână în cadrul clubului și după retragere, însă fotbalistul născut în Carei spune că nu se gândește la încheierea carierei de fotbalist.

"Cred că președintele a vrut doar să își arate respectul față de mine prin acea declarație. Respectul este reciproc. În primul rând, nu mă gândesc la finalul carierei sau la ce se va întâmpla din sezonul următor, ci numai la ziua de azi. În al doilea rând, mă simt bine din punct de vedere fizic. Pentru cei care se uită la vârsta mea, pot să vi-l dau drept exemplu pe Denys Kulakov (n.r - căpitanul lui Ural), care va împlini curând 37 de ani. E cel mai bun la testele de anduranță, e într-o formă perfectă. E un tip incredibil!

Singurul lucru de care sunt sigur în ceea ce privește viitorul meu este că după finalul carierei voi rămâne în fotbal. Aceasta este pasiunea mea, una fără de care nu pot trăi. Când sunt în vacanță, înnebunesc fără fotbal", a declarat Bicfalvi.

5 goluri și un assist a reușit Bicfalvi la Ural în cele 18 meciuri jucate în acest sezon

Ural se află pe locul 10 în campionatul Rusiei după 17 etape, cu 21 de puncte

Eric Bicfalvi: "Impresarul mi-a spus că mă vor PAOK, Nantes, Werder Bremen și Dinamo Zagreb, dar am ajuns în China. Am fost păcălit!"

În cadrul aceluiași interviu, Bicfalvi a mai fost întrebat dacă transferul în China, la Liaoning FC, în 2015, a fost cea mai mare greșeală din cariera sa. Mijlocașul a explicat că nu a urmărit salariile uriașe din Asia, ci pur și simplu ar fi fost păcălit de anumiți impresari, care i-ar fi promis transferuri la echipe importante din Europa.

"Nu pot să zic că a fost o greșeală transferul în China, însă vă voi explica situația. În acel sezon am fost golgheterul Ucrainei. Contractul mi se încheia, am plecat în vacanță și am așteptat oferte. Anumiți oameni mi-au promis o mulțime de lucruri, însă mi-au cerut să aștept puțin. A trecut o săptămână, au trecut două, trei și am ajuns să pierd foarte mult timp.

Drept urmare, ferestrele de transfer s-au încheiat în campionatele mari și nu am mai putut negocia, iar celelalte cluburi s-au răzgândit. Am fost păcălit! Am acceptat să merg în China, unde mi s-au oferit bani buni, dar repet: nu am ales banii în detrimentul unui transfer în Italia sau Germania, ci am mers în China pentru că nu prea mai aveam de ales.

(n.r - Întrebat despre salariul din China) Scuze, nu vă pot oferi sume. Este o informație confidențială, însă vă pot spune atât: în China am încasat cei mai mulți bani din cariera mea.

(n.r - Întrebat ce oferte a avut) PAOK, Nantes, Werder Bremen, Dinamo Zagreb, însă niciuna dintre acestea nu era o variantă 100%. Am auzit despre ele doar de la impresar.

Cu Mircea Lucescu am vorbit doar înainte de meciuri, însă niciodată despre un transfer (n.r - la Zenit). Mi se pare greu ca un jucător din România să joace la Zenit, ei preferă brazilienii", a mai spus Eric Bicfalvi.