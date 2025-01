Spre finalul primei reprize, Dominic Calvert-Lewin i-a aplicat un cot în plină figură lui Radu Drăgușin, care s-a prăbușit pe teren și a avut nevoie de intervenția echipei medicale.



Echipajul i-a oprit hemoragia lui Drăgușin, dar fundașul central a fost scos în cele din urmă la pauza meciului din circuit: atacantul Richarlison a intrat atunci în locul lui.

Jurnaliștii de la Spurs Web au dezvăluit că apărătorul de 22 de ani și-a revenit după problema medicală cu care s-a confruntat și va fi disponibil pentru partida cu Hoffenheim, din Europa League, mai ales că Micky van de Ven și Cristian Romero sunt, în continuare, indisponibili.

Tottenham nu vrea să-l vândă pe Radu Drăgușin



PSG ar vrea un fundaș, mai ales că se va despărți de Milan Skriniar, și ar fi dispusă să investească o sumă fabuloasă în transferul lui Drăgușin. Doar că Tottenham, care l-a cumpărat cu 25 de milioane de euro în urmă cu un an, nu vrea să renunțe la el.



”Tottenham nu are nicio intenție de a renunța la Drăgușin, mai ales că fundașul este sub contract până în 2030. În plus, Spurs, care se chinuie în prezent în Premier League, nu își permite să piardă un pilon defensiv”, a transmis publicația franceză Sport.fr.