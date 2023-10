Doi români, incluși în 'echipa etapei' din Arabia Saudită, alături de Brozovic și Koulibaly

Românii din Arabia Saudită au făcut spectacol pe teren în duelurile din etapa cu numărul opt, iar prestațiile bune au fost „recompensate” pentru doi dintre ei. Nicolae Stanciu (Damac) și Andrei Burcă (Al Akhdoud) au fost incluși în 'echipa etapei' de către Sofascore.

Andrei Burcă a reușit să marcheze golul victoriei pentru echipa sa în duelul cu Al-Raed, scor 2-1, din penalty, și a bifat astfel a doua sa reușită în Arabia Saudită. De cealaltă parte, Stanciu a dat două pase de gol în victoria lui Damac cu Al Khaleej, asta după ce în etapa trecută a marcat golul de 1-1 cu Al-Hilal, din lovitură liberă.

Conform site-ului de specialitate Sofascore, cei doi români au primit cele mai mari calificative din echipele lor, astfel că au fost incluși în 'echipa etapei', alături de nume importante din fotbalul mondial, precum Brozovic, Koulibaly sau Milinkovic-Savic.

Team of the Week provided by Sofascore