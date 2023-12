Denis Drăguș, detalii noi despre starea de sănătate a lui Marius Șumudică: "Nu este chiar ok"

Denis Drăguș și Florin Niță s-au întors în Turcia pentru a relua antrenamentele, însă nu au fost însoțiți și de Marius Șumudică, cel care a fost infestat cu COVID-19.

Gaziantep joacă pe 5 ianuarie cu Pendikspor, echipă cu care se luptă pentru evitarea retrogradării, astfel că meciul are o importanță aparte.

"Nu avem timp pentru Revelion, pentru alte distracții, pentru că avem meci pe 5 ianuarie. De altfel, azi avem deja primul antrenament. Sperăm ca Mister să revină cât mai repede alături de noi. Da, am vorbit cu el, nu este chiar ok, dar sper să-și revină cât mai repede.

Îmi doresc șă o țin tot așa, pentru mine este extraordinar total. Sunt convins că vom scăpa echipa de retrogradare. Aștepăm cu nerăbdare și EURO, dar e o perioadă lungă până atunci", a declarat Denis Drăguș, la plecarea spre Turcia.

Marius Șumudică, lovit de virus: ”Am fost la spital și mi-au dat tratament”

Tehnicianul lui Gaziantep a avut o intervenție în direct la TV unde a evidențiat faptul că și-a făcut mai multe analize la un spital din Capitală, adeverindu-se faptul că a fost depistat cu COVID-19, dar și cu o pneumonie.

"Ăsta e norocul meu de fiecare dată când vin acasă, trag câte un virus după mine. N-am avut niciun fel de problemă, nu știu de unde, probabil prin avion, prin aeroport.

De vreo două zile m-am simțit nu foarte confortabil, am simțit că mi-am pierdut gustul și mirosul și am zis 'ia stai, mă, că am un test în casă, să-mi fac'. Ieri seară s-a dovedit că am corona.

Azi dimineață am fost la Matei Balș și mi s-a dat tratament adecvat pentru cinci zile. Mi s-a descoperit și o pneumonie. Mâine va pleca staff-ul meu, după care, probabil pe 1 sau pe 2, când totul va fi OK, mă voi deplasa și eu", a spus Marius Șumudică la DigiSport.