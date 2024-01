Cum l-a descris Vlad Chiricheș pe Radu Drăgușin, după transferul la Tottenham: "Puțini văd ce s-a întâmplat în spate"

Internaționalul român a fost cumpărat de către gruparea londoneză zilele trecute, pentru 25 de milioane de euro, cinci milioane în bonusuri + cedarea fundașului central Djed Spence la Genoa, sub formă de împrumut.

Radu Drăgușin nu a fost titularizat de către Ange Postecoglou în partida cu Manchester United, dar a fost introdus pe finalul meciului, mai exact în minutul 85, înlocuindu-l pe Oliver Skipp.

Pentru fundașul tricolor urmează o nouă provocare, în confruntarea de FA Cup, împotriva lui Manchester City. Partida este vineri, 26 ianuarie, de la 22:00, în direct pe PRO ARENA și VOYO.

Cuvinte de laudă la adresa lui Radu Drăgușin

Vlad Chiricheș, jucător care a evoluat la Tottenham de-a lungul carierei, a vorbit despre mutarea lui Radu Drăgușin în Premier League, explicând care sunt avantajele sale și ce ar trebui să facă pentru a se impune.

"Cred că în momentul ăsta el e un fenomen al fotbalului românesc și cred că e un prototip, modelul fotbalistului român. Cine vrea să aibă parte de astfel de performanțe să se uite foarte mult la ce a făcut, cum a gândit și cât de serios a fost el.

Poate mulți o să spună: 'Da, a jucat un an la Genoa…'. Puțini văd însă ce s-a întâmplat în spate. A jucat la Juventus, s-a antrenat acolo, apoi a plecat împrumut pe la Sampdoria, Salernitana și a trecut prin multe situații destul de grele. Până la urmă a găsit o echipă care i s-a potrivit, a avut randament foarte bun și acum este la un club extraordinar.

Eu cred că el a demonstrat până acum că poate să facă față în situații grele și la cluburi bune. A fost la Juventus, la Genoa, sunt echipe cu istorie în Italia și nu știu dacă aș putea eu să îi dau vreun sfat.

Tot ce a făcut până acum cred că a fost foarte bine și are alături de el oameni care îl ajută și din punct de vedere mental. Am văzut că are și ceva investiții, deci îl văd ca pe un băiat care are capul pe umeri. Oamenii de lângă el știu foarte bine ce are de făcut și pot să îi transmită lui ce trebuie să facă", a declarat fundașul de la FCSB, potrivit Fanatik.



