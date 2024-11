Ce a declarat Ange Postecoglou după înfrângerea cu Ipswich

Tehnicianul londonezilor și-a asumat responsabilitatea pentru eșecul din Premier League, vorbind despre inconstanța evoluțiilor jucătorilor.

"Extrem de dezamăgitor. Am început lent și pasiv. În a doua repriză am avut ocazii, dar nu am făcut suficient pentru a câștiga meciul. Este doar din cauza mea. Nu obțin performanțe constante de la jucători.

Este ceva ce trebuie să rezolv. Eu sunt persoana responsabilă, așa că așa se întâmplă de obicei. Îmi asum responsabilitatea", a declarat Ange Postecoglou la finalul partidei, potrivit BBC Sports.