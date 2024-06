Conducerea Parmei a explicat de ce i-a prelungit contractul lui Valentin Mihăilă

Internaționalul român a semnat o înțelegere valabilă până în anul 2027, cu opțiune de prelungire pentru încă un sezon.

Mauro Pederzoli: ”Avem încredere în relația lui Mihăilă cu Parma”

Directorul sportiv al Parmei a reacționat după ce Valentin Mihălă a semnat un nou contract cu gruparea care a revenit în Serie A în această vară.

Mauro Pederzoli a explicat cum a decis să îi ofere internaționalului român o nouă înțelegere.

”Călătoria lui Valentin Mihăilă la Parma a fost lungă. Dacă am ajuns să semnăm o nouă înțelegere, este pentru că băiatul și clubul au crezut mult în această relație. El a arătat că are credință în acest tricou. S-a acomodat foarte bine în oraș și cu fanii noștri.

Vrea să rămână aici și să demonstreze că are o mare valoare. Vrea să facă acest lucru în Serie A. Suntem fericiți și suntem conștienți că Valentin poate avea o contribuție decisivă în drumul pe care l-am început împreună cu staff-ul tehnic și cu echipa”, a spus directorul sportiv al Parmei, Mauro Pederzoli.

Ce a spus Valentin Mihăilă după ce a semnat cu Parma

”Când m-am întors la Parma, după împrumutul la Atalanta, mi-am spus că cel mai mare obiectiv al meu este să revin în Serie A cu această echipă, în aceste culori, cu acești oameni. Acum ne-am întors în prima ligă și mi-am îndeplinit dorința. Acum mă concentrez să ne menținem aici. Sunt fericit că după luni de discuții între agenții mei și club, am ajuns la un acord.

Le mulțumesc agenților mei, directorilor, președintelui Kyle Krause și coechipierilor mei și staff-ului tehnic. Sunt fericit să îmi continui cariera la Parma, pentru că sunt de părere că mai am multe lucruri de arătat și de oferit fanilor. Când a fost mai greu, am simțit că toată lumea are încredere în mine. Acesta a fost principalul motiv al dezvoltării mele și al restartului meu”, a spus Valentin Mihăilă.