Claudiu Bălan e de neoprit! Al șaselea gol în Grecia pentru fostul atacant al lui Mititelu

Om de bază la Giannina după plecarea de la FC U Craiova, Claudiu Bălan a fost titular în meciul cu Atromitos, scor 1-1, iar atacantul român a marcat unicul gol al echipei sale.

Claudiu Bălan a marcat al șaselea gol pentru Giannina

În minutul 32, după o lovitură de cap blocată a coechipierului Pamlidis, Claudiu Bălan s-a aflat la locul potrivit, în careul mic, și a împins balonul în plasă din doi metri. Atacantul de la PAS Giannina a fost integralist și a văzut din teren golul egalizator al lui Atromitos, marcat în minutul 77 de Tzovaras.

De partea cealaltă, Dorin Rotariu, titular la Atromitos, a fost înlocuit în minutul 66 chiar de cel care avea să devină autorul golului.

Transferat gratis de Giannina în septembrie, după ce s-a despărțit de FC U Craiova, Claudiu Bălan se dovedește un real câștig pentru formația din Grecia. În 14 meciuri de campionat, olteanul a marcat șase goluri. Printre "victimele" sale se mai numără OFI Creta (2-2), Asteras Tripoli (2-1), Volos (1-2), AEK Atena (2-1) sau Levadiakos (3-1).

PAS Giannina ocupă locul 10 (din 14), cu 19 puncte acumulate în primele 20 de etape. Campionatul din Grecia se desfășoară în sistem sezon regulat - play-off/play-out.

Regretul lui Claudiu Bălan

În noiembrie, Claudiu Bălan a vorbit într-un interviu pentru Sport.ro despre regretul pe care îl are după plecarea de la FC U Craiova, formație la care a petrecut cinci ani.

"Da, să fiu sincer. Mi-aș fi dorit să fac puțin mai mult decât am făcut. Cu toate că mulți spun că e suficient că am făcut destule, de la Liga 4 până la Liga 1. Dar, mi-aș fi dorit mai mult în Liga 1. Mi-aș fi dorit să prind un playoff. Ăsta e marele meu regret la Craiova, pentru că nu am reușit să prind playoff-ul sau să câștig ceva cu Craiova. Nu se știe niciodată.

Am 28 de ani și sper să joc mulți ani de acum încolo. Poate voi mai juca vreodată la Craiova. Ăsta e visul meu cu ea. Să câștig un trofeu sau să joc în Conference, într-o cupă europeană. Le doresc, totuși, succes din suflet, pentru că am mulți prieteni acolo, pe lângă colegi, și le doresc tot binele din lume", a spus Bălan, pentru Sport.ro.