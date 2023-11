Singurul gol al partidei a fost marcat de Radu Drăgușin în minutul 44, în urma unui voleu spectaculos. A fost prima reușită a fundașului român în Serie A, care confirmă perioada bună pe care o traversează.

În urma acestui rezultat, Genoa a urcat, provizoriu, pe locul 13 în clasament, depărtându-se la șase puncte de zona retrogradării. Al doilea român al echipei, George Pușcaș, a fost introdus pe teren în minutul 54.

Golul marcat de internaționalul român nu a fost trecut cu vederea în Italia, mai ales că execuția fundașului central a fost una spectaculoasă.

"Primul gol al lui Drăgușin o face pe Genoa să zâmbească", au titrat jurnaliștii de la Gazzetta dello Sport.

"Fostul fundaș al lui Juventus strălucește, a înscris cu un voleu mortal, primul din Serie A", au scris jurnaliștii de la Tuttosport.

"Radu Drăgușin a marcat primul gol în Serie A. Execuție de atacant central pur a fundașului român. Stadionul a înnebunit de bucurie. Nu a făcut-o ca de obicei, cu capul, ci cu un șut puternic, din interiorul suprafeței de pedeapsă", au scris și cei de la pianetagenoa1893.net.

După reușita din partida cu Verona, Radu Drăgușin a devenit al doilea român care marchează pentru Genoa în Serie A. Dan Petrescu a bifat primul gol, pe 12 septembrie 1993, într-o partidă cu Parma.

Radu Dragusin ???????? (CB, 2002) - ???????????????? ⚽️

He can defend, he can score, he's strong, he's smart. He's Radu Dragusin from Romania.pic.twitter.com/ec8BXMzrJX