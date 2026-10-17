Ce au scris turcii despre Andrei Borza, după ce a fost scos de pe teren în minutul 25

Ce au scris turcii despre Andrei Borza, după ce a fost scos de pe teren în minutul 25 Stranieri
SPORT.RO
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Andrei Borza (20 de ani) a fost titular pentru Arca Çorum FK în partida cu Çaykur Rizespor, însă a părăsit terenul încă din prima repriză.

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Fundașul stânga român a început din primul minut confruntarea disputată pe teren propriu în etapa a 8-a, împotriva lui Çaykur Rizespor, care nu înregistrase nicio înfrângere în deplasare până la acest joc. Lipsită de căpitanul Fredy, absent din cauza unei accidentări, echipa gazdă a aliniat formula: Felipe, Smolcic, Penetra, Çağlar, Borza, Diomande, Berat, Gökhan, Kyziridis, Cengiz și Ramirez.

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Reacția presei din Turcia după schimbarea prematură a lui Andrei Borza

„A putut rămâne în joc doar 25 de minute”, au notat turcii de la Corumhakimiyet, care a notat că decizia băncii tehnice a venit pe fondul presiunii puse de oaspeți în zona apărată de român.

„În primele minute ale meciului, oaspeții de la Rizespor au dezvoltat atacuri eficiente pe flancul stâng și, când au ajuns în poziții de a marca, antrenorul secund de la Arca Çorum FK, Hüseyin Çayır, a intervenit în joc și l-a introdus pe Arda Hilmi Şengül în locul lui Borza”, a transmis sursa citată.

Mutarea tactică nu a oprit însă imediat acțiunile ofensive ale adversarilor pe acea parte de teren, după cum remarcă turcii: „Chiar și după ce tânărul talent român a fost scos din joc, Rizespor a folosit din nou eficient flancul stâng și a găsit drumul spre gol chiar pe acea parte”.

În ciuda golului primit, gruparea în roșu și negru a revenit în joc și s-a impus la final cu scorul de 2-1.

În actuala stagiune, Andrei Borza a adunat 8 apariții în tricoul celor de la Çorum FK și a strâns 649 de minute pe teren. În acest interval, fundașul român a contribuit pe faza ofensivă cu un gol și o pasă decisivă.

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