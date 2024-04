Belgienii au reacționat după ce Florin Manea i-a anunțat transferul lui Denis Drăguș: ”A fost ultima șansă pentru Standard!”

Belgienii de la walfoot.be au reacționat după ce s-a aflat că Denis Drăguș este aproape de a fi transferat la Trabzonspor, așa cum a declarat chiar agentul Florin Manea.

Reacția belgienilor după ce a fost anunțat transferul lui Denis Drăguș la Trabzonspor

”Cel mai bun marcator care aparține de Standard va aduce o speranță că problemele financiare se vor rezolva”, au titrat belgienii.

Jurnaliștii belgieni consideră că cei de la Standard Liege au procedat foarte bine cu Denis Drăguș, având în vedere situația economică dificilă în care se află clubul. Standard Liege l-ar fi împrumutat pe Drăguș la Gaziantep tocmai pentru a atrage interesul anumitor echipe, lucru ce le-a ieșit de minune belgienilor, având în vedere că Drăguș a avut prestații foarte bune în tricoul turcilor.

”Împrumutul lui Denis Drăguș la Gaziantep a fost ultima șansă pentru Standard: mutarea a fost făcută în principal pentru a atrage atenția anumitor cluburi și pentru a evita ca acesta să revină la echipă privit cu indiferență de restul cluburilor, cu un an înainte de expirarea contractului.

Mesajul a fost primit cu succes de atacantul român. Sezonul XXL pe care l-a avut și faptul că cel mai probabil va fi prezent la EURO va face șederea lui la Standard mai profitabilă decât se aștepta conducerea clubului. (...)

Standard a refuzat o primă ofertă de un milion și a cerut trei milioane, o sumă importantă de bani care ar trebui să o ajute pe Standard din punct de vedere financiar, având în vedere că a avut mare nevoie de bani în ultimele luni”, au scris belgienii de la walfoot.be.

"Vești bune! Nu sunt încheiate complet toate negocierile, dar există o ofertă importantă pentru Denis Drăguș de la Trabzonspor. Negocierile sunt foarte avansate. Așteptăm și decizia celor de la Standard Liege, dar eu zic că în mare parte suntem foarte aproape să ne înțelegem. Este o echipă din primele trei din Turcia, probabil vor juca în cupele europene.

Ar fi senzațional și pentru Denis, și pentru Trabzon să reușească acest transfer. Eu zic că va fi un pas înainte pentru Denis și sper să o țină tot așa, să dea la fel de multe goluri ca la Gaziantep.

Am discutat acum 6 ore cu cei de la Trabzonspor. Aseară am avut o întâlnire cu vicepreședintele lor. Am vorbit azi cu cei de la Standard Liege, sunt aceiași patroni ca la Genoa și am o relație bună cu ei pentru că l-am avut pe Radu Drăgușin acolo. Suntem foarte aproape să închidem acest transfer", a spus Florin Manea, la Playsport Live.