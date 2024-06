Atletico Madrid i-a decis soarta lui Horațiu Moldovan la șase luni de la transfer

Cotat la 2.5 milioane de euro de site-urile de specialitate, portarul român a semnat cu echipa pregătită de Diego Simeone, dar până acum nu a bifat nicio apariție în echipamentul madrilenilor.

Singura partidă în care Moldovan a apărat, totuși, pe stadionul lui Atleti a fost într-un amical disputat de naționala României în luna martie cu Columbia, încheiat 3-2 în favoarea sud-americanilor.

Pagina de pe platforma Twitter/X, Atletico Madrid News, scrie că trupa lui ”Cholo” Simeone s-a interesat de serviciile portarului de la Getafe, David Soria, care i-ar putea lua locul lui Moldovan, românul devenind, în cele din urmă, a treia variantă.

”David Soria e pe placul lui Atletico Madrid și ar putea fi înlocuitorul perfect pentru un nemulțumit Horațiu Moldovan”, informează sursele publicației anterior menționate.

