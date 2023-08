Atacantul român, oficial în Italia! Agentul a anunțat mutarea 

Vlad Dănciuțiu are dublă cetățenie, română și americană, și a semnat zilele trecute cu Sassuolo U18. El a evoluat în ultimele sezoane în Germania, la echipele ”under” ale nemților de la Munchen 1860. De altfel, atacantul a făcut junioratul în Germania, iar înainte de formația din Munchen a fost legitimat la Deutsches Fubball Internat Bad Aibling.

Vlad Dănciuțiu, transferat de Sassuolo

Dănciuțiu evoluează pe poziția de vârf, iar trecerea în Italia nu este o noutate, mai ales dacă ne raportăm la Sassuolo. La clubul italian mai sunt legitimați și alți tineri români, printre care Adrian Caragea (17 ani), Denis Sandro (17 ani), Troy Tomșa (16 ani, născut în Anglia dar și cu cetățenie română) și Iustin Cornescu (-).

”Vlad Dănciuțiu este noul jucator al clubului italian US Sassuolo! Atacantul cu cetatenie romano-americana are 17 ani si isi incepe cariera in Italia dupa doua sezoane si jumatate in culorile echipei germane Munchen 1860.

Mult succes, Vlad!”, a anunțat impresarul fotbalistului, Cătălin Sărmășan.

Leonardo Ferroni, alt tânăr cu origini în România, a semnat cu Genoa

Anterior, Leonardo Ferroni, fundaș central în vârstă de 18 ani, născut în Italia, convocat la o acțiune a naționalei României sub 18 ani, a ajuns la Genoa, formație la care mai sunt legitimați doi români, Radu Drăgușin și George Pușcaș. El a plecat de la AC Milan.

Nici el nu este un nume cunoscut în România, dar convocarea la echipa U18 a tricolorilor, în iunie, a venit ca urmare a faptului că mama lui este româncă. Federația Română de Fotbal a trimis scouterii în Italia, iar la o acțiune din acest an, în perioada în care au fost organizate amicale cu Macedonia U18, a fost convocat.

Astfel, Radu Drăgușin și Leonardo Ferroni ar putea face cuplu în defensiva formației Genoa, ceea ce ar fi un detaliu important pentru viitorul naționalei României.