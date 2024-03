Perţea a impresionat la Real Madrid prin abilitățile sale fotbalistice deosebite, fiind considerat unul dintre cei mai talentați jucători ai generației sale.

Născut în octombrie 2009 în Toledo, Raul Andrei Perţea a făcut primii pași ca fotbalist la Lominchar și Viso de San Juan, înainte de a fi remarcat și transferat la academia de fotbal a Real Madridului.

El este descris ca un mijlocaș ofensiv complet, remarcându-se prin controlul excepțional al mingii și calitatea tehnică superioară. Abilitățile sale creative și interpretarea inteligentă a jocului l-au evidențiat drept un jucător cu un potențial deosebit.

Datorită talentului său, Real Madrid a luat decizia de a-i prelungi înțelegerea.

„Tânărul nostru talent Raul Andrei tocmai şi-a reînnoit contractul cu Real Madrid. Este jucătorul generaţiei sale care a rămas cel mai mult timp în club”, a anunţat Academia clubului Real Madrid.

Raul Perţea este coleg la echipa U15 a Madridului cu un alt român: Edu Corlat. Amândoi sunt cunoștințe vechi ale naționalelor juvenile ale României.

Raul Andrei Pertea ???????? (2009) keeps scoring for Real Madrid!

Like his defender team-mate Edu Corlat, Raul is involved in his team's goals almost every week. This one against Getafe a week ago. All finesse and technique, just like the player himself.

????️ GroupDoze pic.twitter.com/I7mcneJF3I