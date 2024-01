Anunțul spaniolilor despre Horațiu Moldovan în ziua meciului Atletico Madrid - Sevilla

Moldovan, noul număr 1 din lotul lui Atletico Madrid, va avea statutul de rezervă a lui Jan Oblak după ce gruparea rojiblanco s-a despărțit de croatul Ivo Grbic, vândut la Sheffield United pentru 2,5 milioane de euro.

Horațiu Moldovan, în premieră în lotul lui Atletico Madrid la meciul cu Sevilla

Fostul portar de la Rapid, cumpărat pentru 800.000 de euro, a efectuat miercuri primul antrenament la Atletico Madrid și a susținut o conferință de presă în care a fost prezentat. Joi seară, Moldovan va fi pe banca de rezerve a lui Atleti la meciul cu Sevilla, anunță Marca.

Așa cum era de așteptat, titular va rămâne Jan Oblak, în timp ce portarii de rezervă vor fi Horațiu Moldovan și Antonio Gomes, ultimul fiind un goalkeeper în vârstă de 20 de ani, de la echipa secundă.

Echipa probabilă a lui Atletico Madrid pentru meciul cu Sevilla: Oblak - Molina, Witsel, Gimenez, Hermoso, Lino - De Paul, Koke, Saul - Griezmann, Morata

Oblak - Molina, Witsel, Gimenez, Hermoso, Lino - De Paul, Koke, Saul - Griezmann, Morata Rezerve: Moldovan, Gomis, Soyuncu, Savic, Reinildo, Llorente, Barrios, Riquelme, Correa, Depay

Moldovan, Gomis, Soyuncu, Savic, Reinildo, Llorente, Barrios, Riquelme, Correa, Depay Antrenor: Diego Simeone

Atletico Madrid - Sevilla se joacă în această seară, de la ora 22:00, pe Wanda Metropolitano. Câștigătoarea se califică în semifinalele Cupei Spaniei, acolo unde și-au asigurat deja biletele Athletic Bilbao, Real Sociedad și Mallorca.

Ce a spus Horațiu Moldovan la prima conferință de la Atletico Madrid

... despre ce înseamnă transferul la Atletico: "Pentru mine înseamnă un mare pas în carieră, o onoare să pot reprezenta aceste culori. E o mândrie să ajung la un club atât de mare precum Atletico. Acum sunt aici să muncesc din greu, să îmi aștept rândul și să dau totul"

... despre Jan Oblak: "După cum am mai spus, nu cred că puteam să las acest tren să treacă. Poate nu mă mai întâlneam cu această șansă unică de a reprezenta aceste culori. Referitor la Jan Oblak, am un mare respect pentru dânsul. Era un idol de-ai mei înainte să ajung aici. Am reușit să ne și cunoaștem. Cred că am foarte, foarte multe de învățat de la dânsul. Când îmi va veni șansa, sper să profit de ea și să îmi fac treaba cât de bine pot"

... ce fel de portar e Horațiu Moldovan?: "Voi fi un jucător foarte determinat. Mă gândesc foarte mult doar la obiectivele pe care le am împreună cu clubul și cred că am calități bune, de aceea am ales să vin la Atletico. Când îmi va veni rândul, sper să nu dezamăgesc pe nimeni și chiar să îi surprind pe toți, să arăt că sunt un portar de mare valoare".

... ai vorbit cu Diego Simeone?: "Da, am reușit să vorbesc cu Mister, am schimbat câteva vorbe. Am rămas chiar foarte impresionat de dânsul, e un om incredibil. Mi-a zis că este bucuros că am ajuns aici și să muncesc din greu pentru acest club".

... despre parcursul din carieră: "Dacă mă uit puțin în spate, acum 4 ani, când era pandemie, nu mai aveam echipă nici în liga a doua a României. D-asta e foarte frumos fotbalul. E foarte multă muncă în spatele ascensiunii mele. Vreau să le mulțumesc tuturor antrenorilor pe care i-am avut și m-au ajutat. Este incredibil pentru mine, în 4 ani viața mi s-a schimbat radical, iar acum am ajuns să reprezint un enorm club al lumii".

... ai fost un fotbalist extrem de important în preliminarii alături de echipa națională, v-ați calificat la EURO 2024, vii să te lupți cu unul dintre cei mai buni portari din lume, care are un avantaj. Aș să știu dacă ai senzația că pasul la Atletico te poate ajuta și mai mult să devii titular indiscutabil, așa cum erai și la Rapid?: "Cu siguranță o să muncesc foarte mult, o să mă antrenez cu jucători care au câștigat Campionatul Mondial, care sunt primii în lume. O să am probabil o nouă ascensiune mare aici, la Atletico. Referitor la Jan Oblak, am vorbit cu dânsul acum un an și jumătate. D-asta e incredibil fotbalul. Acum un an jumătate, am avut un meci amical. Atunci debutam la echipa națională a României chiar contra lui Jan și am făcut schimb de tricouri. A fost ceva incredibil pentru mine. Acum voi fi colegul lui. Am doar cuvinte de laudă pentru el, e un portar și un om extraordinar. Sunt aici să îmi aștept șansa și să dau ce am mai bun"