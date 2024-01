Portarul român a fost prezentat oficial la Atletico Madrid, în cadrul unei conferințe de presă. Madrilenii au plătit 800.000 de euro pentru transferul lui Horațiu Moldovan, atât cât era clauza de reziliere de la Rapid. Moldovan a semnat un contract valabil pe trei sezoane și jumătate și va evolua cu numărul 1 pe tricou, fiind rezerva lui Jan Oblak.

Legenda lui Atletico Madrid, încântată de Horațiu Moldovan

În sală s-a aflat și legenda clubului, Miguel Angel Ruiz (69 ani), fotbalistul care a jucat cele mai multe meciuri în tricoul lui Atletico, 356 meciuri în 10 sezoane. Acesta i-a transmis un mesaj lui Horațiu Moldovan.

„Horațiu, bine ai venit, îți urăm din partea Asociației Legendelor lui Atletico Madrid la clubul nostru drag. Vii la un club mare, Atletico Madrid are o istorie mare, alimentată de mari jucători care au îmbrăcat acest tricou de-a lungul anilor, dar mai ales datorită fanilor, pe care îi vei cunoaște, care sunt fideli din generație în generație valorilor și culorilor. Mereu ne-au sprijinit, necondiționat, atât în momentele bune, cât și în cele rele.

Ți-ai demonstrat deja, talentul, de asta te afli aici, dar acum îți cer să pui acest talent la dispoziția echipei. Prima dată echipa, apoi planul individual. Mi-a plăcut mult să citesc că nu puteai rata acest tren, că Atletico Madrid îți oferă un spațiu în care să îți dezvolți calitățile. Vei avea antrenori care să te ajute, dar mai presus de orice te sfătuiesc să te uiți în interiorul tău, acolo unde zace toată puterea și scoate-o la înaintare, prezint-o lumii, noi ca fani ne vom bucura de asta. Îți doresc multă baftă”, a spus Ruiz.

Moldovan a răspuns cuvintelor fostului fotbalist: „E o onoare pentru mine să îl am alături pe dânsul, îi mulțumesc enorm pentru cuvintele frumoase pe care mi le-a adresat. Știu foarte bine unde am venit, e un club imens, unul dintre cele mai mari din lume, știu că e un club iubit. Am văzut fanii la antrenament, abia aștept să îi văd în tribune, am venit aici să câștigăm trofee împreună.

Vă mulțumesc pentru tot ce ați spus despre mine, sper să nu vă dezamăgesc niciodată”.