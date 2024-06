Anunțul lui Florin Manea despre ”noul Radu Drăgușin”: ”L-am transferat!”

La șase luni de la acel moment, impresarul a dezvăluit că se pregătește să mai lanseze un jucător în fotbalul mare.

Florin Manea: ”L-am transferat la Genoa pe Ianis Dobrescu!”

Este vorba despre Ianis Dobrescu, atacantul în vârstă de 16 ani, despre care Florin Manea a dezvăluit că l-a transferat la Genoa. Legitimat la CSM Deva, Ianis Dobrescu a ajuns la fost echipă a lui Radu Drăgușin în iarnă, sub formă de împrumut, iar, în această vară, transferul va fi definitivat.

Florin Manea a avut cuvinte de laudă la adresa lui Ianis Dobrescu și este de părere că tânărul atacant îi va călca pe urme lui Radu Drăgușin și va ajunge în viitor la un club mare din Europa.

”Am un copil, Ianis Dobrescu, am mai spus de el, e la Genoa acum, l-am transferat la Genoa, are 16 ani, care urmează același plan ca Radu Drăgușin, nutriție, sală. Dacă trimit o poză cu el să vedeți cum arată la 16 ani, veți înțelege. Fac o prevestire și despre el. Ce am spus despre Drăgușin: Juventus, Tottenham”, a spus Florin Manea la Digi Sport.

Englezii anunță că Radu Drăgușin va fi titular la Tottenham în următorul sezon

HotspurHQ anunță că Radu Drăgușin se va bucura de un statut diferit în următorul sezon față de cel din stagiunea recent încheiată. Englezii susțin că antrenorul australian va implementa la Tottenham un sistem cu trei fundași centrali, iar Radu Drăgușin nu va fi lipsi din primul ”11”.

”Spurs va avea o apărare formată din Pedro Porro, Cristian Romero, Radu Drăgușin, Micky Van De Ven și Destiny Udogie.

Romero s-a descurcat excelent în dreapta într-un sistem cu trei fundași centrali, sub conducerea lui Conte. Destiny Udogie și Pedro Porro au evoluat ca fundași laterali la Udinese, respectiv Sporting. Viteza lui Van De Ven îl face un jucător care s-ar potrivi foarte bine în stânga, pentru că nu are nicio problemă să protejeze zone mari și să găsească spații.

Astfel, Drăgușin poate primi mai multe minute și ar putea fi apărătorul dominant dintre cei trei fundași centrali”, au scris englezii.