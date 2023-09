Antrenorul lui Genoa, cuvinte de laudă la adresa lui Radu Drăgușin după meciul cu Napoli: "A fost excepțional" 

Genoa a deschis scorul în minutul 40, prin Mattia Bani, iar în minutul 56, Retegui a marcat pentru 2-0. Reacţia campioanei en-titre a fost rapidă. Raspadori a înscris în minutul 76, iar Politano a egalat în minutul 84.

Fundaşul român Radu Drăguşin a fost titular şi integralist la Genoa, în timp ce George Puşcaş a rămas rezervă neutilizată.

În clasamentul Seriei A, Napoli are 7 puncte şi ocupă locul patru. Genoa a ajuns la patru puncte şi se află pe poziţia a 12-a.

Tehnicianul lui Genoa a vorbit despre evoluția echipei în partida cu Napoli, fiind impresionat de felul în care au jucat fundașii centrali, care au reușit să-l anihileze pe Osimhen.

"Am dovedit că suntem acolo, băieții au dat totul! Băieții au făcut un joc bun și au abordat excelent meciul. Dacă mă gândesc la Bani și Drăgușin cum s-au luptat cu Osimhen au fost excepționali, toți au fost, de fapt, excepționali.

Normal că la final le-am transmis băieților că sunt dezamăgit de rezultatul final, însă ei trebuie să fie conștienți de prestația pe care au avut-o", a declarat antrenorul în presa italiană.

???? Radu Dragușin, 21yo CB

???? #Genoa 2-2 Napoli

???? #SerieA ????????

⭐️ 6.4 rating

???? 23/25 (92%) passes cmp

???? 0/1 long ball

???? 1/2 ground & 1/3 aerial duels

❌ 3 clearances, 2 interc, 1 tackle

Confident body language, manages to tame last season’s top scorer in Victor Osimhen pic.twitter.com/CKQuNOKFMW