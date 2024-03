Micky van de Ven a suferit o accidentare musculară în debutul reprizei secunde și nu a mai putut continua. Problemele medicale ale olandezului i-au permis lui Radu Drăgușin să intre pe teren și să să joace aproximativ o repriză pentru Tottenham.

Miercuri, Ange Postecoglou a anunțat că este "puțin probabil" ca Van de Ven să fie apt pentru meciul cu Fulham, de sâmbătă, astfel că Radu Drăgușin are șanse mari să fie titular în premieră la Tottenham.

Antrenorul lui Spurs spune că va afla cu exactitate cât va lipsi Van de Ven spre finalul săptămâni și speră că olandzeul va fi apt imediat după pauza pentru meciurile echipelor naționale.

"Așteptăm să mai primim informații. E puțin probabil să joace în weekend, dar nu credem că este o problemă majoră. Probabil vom mai primi informații până la finalul săptămâni, însă e puțin probabil să joace contra lui Fulham. Sperăm să nu lipsească mult după pauza internațională", a spus Ange Postecoglou, pentru Sky Sports.

