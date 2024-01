Ange Postecoglou a fost întrebat dacă Radu Drăgușin are șanse să fie titular cu Brentford și a răspuns pe loc 

Spurs a fost eliminată de Manchester City din FA Cup, scor 1-0, meci în care Radu Drăgușin nu a bifat niciun minut. Fundașul român a debutat pentru Tottenham în duelul cu Manchester United de pe Old Trafford, scor 2-2, fiind trimis în teren în minutul 85.

S-a speculat că Drăgușin putea fi trimis titular în duelul cu City din Cupă, însă Postecoglou a mizat pe cuplul de bază de fundași centrali, Romero - Van de Ven. Astfel, până acum, fotbalistul român nu a avut șansa de a fi titular pentru echipa care a plătit aproximativ 30 de milioane de euro, cu tot cu bonusuri, pentru el.

La conferința de presă premergătoare meciului cu Brentford, Ange Postecoglou a fost întrebat despre Radu Drăgușin, dacă are șanse să fie titularizat. Antrenorul a transmis clar că deși nu știe echipa, va trimite în teren formula care să îi aducă puncte.

„Nu știu. Ce vom încerca să facem este să câștigăm meciuri. Acesta este focusul meu întotdeauna. Nu este vorba despre a anticipa lucrurile. Vom alinia mâine o echipă despre care credem că poate câștiga un meci de fotbal”, a declarat Ange Postecoglou la conferința de presă.

????️| Ange Postecoglou on the chances of Radu Dragusin making his first #Spurs start this week:

“I don't know. What we will try to do is win the games. That is always my focus. It is not about prempting things. We will put out a team tomorrow that we believe can win a game of… pic.twitter.com/ynW7wj4nip