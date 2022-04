Alex Dobre, dublă pentru Dijon! Românul a ajuns la 7 goluri și i-a impresionat pe francezi: "Chapeau!"

Dobre a fost titular la Dijon și a contribuit inclusiv la primul gol al meciului, din minutul 2, când a centrat în careu pentru Aurelien Scheidler, care a deschis scorul.

Alex Dobre, dublă pentru Dijon

Până la pauză, extrema care a reprezentat România la Jocurile Olimpice de la Tokyo a reușit să înscrie de două ori contra lui Guingamp, ocupanta locului 7 din Ligue 2. Dobre a punctat în minutul 27 cu o lovitură de cap, iar în prelungirile primului act a finalizat o acțiune individuală elogiată de club pe rețelele sociale.

"Dublă pentru Alex Dobre! Festival! După o acțiune sublimă, Dobre finalizează. Atacantul nostru român trimite un voleu magistral. Chapeau!", se arată pe contul oficial de Twitter al lui Dijon.

⏱️45+1'LE DOUBLE POUR ALEX DOBRE ! LE FESTIVAL ! Sur une action sublime, Alex Dobre est à la conclusion. Notre attaquant roumain claque une volée magistrale ! Chapeau !#DFCOEAG (3-0) — Dijon FCO (@DFCO_Officiel) April 22, 2022

În partea secundă, Guingamp a dominat și a reușit să plece cu un punct după golurile marcate de Maxime Sivis (54'), Youssouf M'Changama (80' - penalty) și Tristan Muyumba (90+3).

Dobre a jucat până în minutul 81, când a fost înlocuit cu Mickael Le Bihan. Românul a ajuns la șapte goluri marcate în cele 26 de meciuri jucate în actualul sezon din Ligue 2. Bucureșteanul are și patru pase decisive în cont.

În urma acestei remize, Dijon se află pe locul 13 în Ligue 2, fără șanse la barajul pentru promovare, dar și fără emoții în privința retrogradării.

1 milion de euro a plătit Dijon pentru a-l transfera pe Dobre de la Bournemouth, în 2020, când francezii evoluau în Ligue 1

Alex Dobre, românul care visează la Balonul de Aur și e nemulțumit că este ignorat de selecționer

Într-un interviu acordat pentru www.sport.ro în luna martie, Dobre a vorbit despre marele său vis, câștigarea Balonului de Aur, dar și despre faptul că este ignorat constant de selecționerii de la naționala României.

"Este visul meu și eu cred cu tărie în el (n.r - Balonul de Aur). Dacă lumea crede în el sau nu, este mai puțin important pentru mine. Atât timp cât eu și cei care sunt alături de mine cred în lucrul ăsta, pentru mine este de ajuns. Asta îmi dă putere, mă motivează și nu cred ca este ceva imposibil.

În ciuda performanțelor mele foarte bune, jucând meci de meci, nu înțeleg de ce nu sunt chemat la echipa națională, dar nu sunt eu în măsură să iau această decizie. Nu știu dacă cineva mă urmărește cu adevărat pentru că, din ceea ce observ la fiecare convocare, indiferent de selecționer, se pare că pe mine nu mă vede nimeni.

Nu am avut nicio discuție, nu m-a sunat absolut nimeni. În vara trecută nu prea jucam, dar am revenit, a venit un antrenor nou, am început să dau randament meci de meci, goluri, pase de gol, am ieșit și jucătorul lunii și am fost inclus în echipa săptămânii, dar se pare că lucrurile astea nu trezesc interesul nimănui. Nu înțeleg ce ar trebui să fac, mai ales că Ligue 2 este un campionat foarte puternic, sunt extrem de mulți jucători, este o piață foarte mare. Este foarte greu să joci în Ligue 1 și Ligue 2 deoarece toate academiile scot jucători pe bandă rulantă. Cred că e cea mai mare piață din momentul de față, chiar și peste Anglia. Nu la calitate, dar la scos jucători cred că Franța este pe primul loc", spunea Dobre.