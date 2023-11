"A spus că o să mi se schimbe viața". Laude pentru Șumudică de la tricolorul remarcat în finalul campaniei de calificare la EURO 2024

Sub comanda lui Marius Șumudică, internaționalul român a avut o revenire de formă extraordinară, motiv pentru care a fost convocat de Edi Iordănescu la echipa națională.

Atacantul de 24 de ani a fost unul dintre remarcații din finalul campaniei de calificare la EURO 2024, Gică Hagi declarând că are calități precum ale lui Gicu Dobrin.

Denis Drăguș, cuvinte de laudă pentru Marius Șumudică

Fotbalistul român a mărturisit că Marius Șumudică a avut un rol important în revenirea de formă, explicând că tehnicianului de la Gaziantep i se datorează perioada bună pe care o are în prezent.

"După ce am vorbit cu Şumudică, am avut încredere totală. După ce am închis telefonul primit de la dânsul, eram convins de alegerea pe care vreau să o fac şi mă felicit pentru acestă decizie.

Felul lui de a pune problema, de a vorbi cu tine îţi dă toată încrederea şi atunci n-am ezitat. A spus că o să mi se schimbe viaţa.

Nu cred că am mai început atât de bine, poate doar când eram în România să fi început aşa când eram foarte tânăr, când am debutat la naţională, dar în străintate n-am mai avut parte de un aşa început de sezon.

Sunt încrezător că putem să menţinem acest drum până la sfârşit. Deja se văd rezultatele. Când am ajuns, echipa era pe ultimul loc, deja am urcat jumătate de clasament şi suntem într-o formă bună", a povestit Denis Drăguș, potrivit Orange Sport.

9 meciuri a jucat Denis Drăguș pentru Gaziantep, marcând de 5 ori