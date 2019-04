A sarit pe tunel ca sa-l RUPA pe Moti! Incredibil: ce pedeapsa a primit huliganul devenit celebru in toata lumea

Suporterul a primit o amenda de numai 500 de euro si o interdictie pe stadioane timp de un an, desi actiunile sale puteau avea consecinte teribile.

Huliganul a vrut sa-l raneasca pe Moti, tocmai eliminat dupa ce s-a bucurat in fata suporterilor lui Levski pentru golul pe care-l marcase din penalty.

Ludogoret a castigat cu 2-0 si e aproape de un nou titlu in Bulgaria.



This fan has been fined €500 and banned for 1 year from attending any football games https://t.co/W85WqnbkO3