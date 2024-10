Concret, o clauză în contractul lui Ianis Hagi prevedea că salariul fotbalistului se va mări în cazul în care acesta va disputa 100 de meciuri în tricoul scoțienilor. Internaționalul român a ajuns la 99 de meciuri, iar, după revenirea de la Deportivo Alaves, a fost trimis să se antreneze la echipa a doua

Gică Hagi: ”Ianis e fericit acum, pot să dorm liniștit!”

Scoțienii au încercat fără succes să îl vândă în vară, însă Ianis Hagi s-a încăpățânat să rămână la Rangers. În cele din urmă, fotbalistul a fost reprimit în lotul primei echipe, după ce a renunțat la creșterea salarială.

La conferința de presă premergătoare meciului cu Dinamo, Gică Hagi a vorbit și despre ultimele vești primite din Scoția: revenirea lui Ianis Hagi la prima echipă a lui Rangers.

”Ați mai primit o veste bună săptămâna asta, Ianis a arătat cât de mult iubește fotbalul și a renunțat la o sumă mare ca să poată juca din nou la prima echipă, pentru că acesta era impedimentul, acea clauză”, i s-a adresat reporterul lui Gică Hagi.

După ce a dat resemnat din cap atunci când a auzit că Ianis a renunțat la o sumă imensă pentru a evolua la prima echipă a lui Rangers, ”Regele” a mărturisit că este fericit că fiul său s-a întors sub comanda lui Philippe Clement, chiar dacă, în urmă cu câteva săptămâni, antrenorul lui Farul îl făcea praf pe managerul lui Rangers.

De altfel, Gică Hagi a avut cuvinte de laudă și la adresa clubului Rangers, pe care, tot în urmă cu câteva săptămâni, îl acuza de interese meschine.

”Ianis este la un club imens, mare, Ianis e fericit, iar eu sunt fericit acum, pot să dorm liniștit”, a spus Gică Hagi la conferința de presă premergătoare partidei cu Dinamo.

Ce spunea Gică Hagi la finalul lunii august

După ce Ianis Hagi a fost trimis la echipa a doua, Gică Hagi a răbufnit la adresa clubului scoțian. Legendarul fotbalist i-a acuzat pe cei din conducerea clubului de ”interese meschine”, iar de furia lui Gică Hagi nu a scăpat nici antrenorul Philippe Clement.

”Unde au ajuns interesele astea? Până unde? E jucătorul vostru, care v-a făcut campioni! Cu ceilalți, cu Gerrard, cu toată echipa. Și tânăr, că nu are 35 de ani! 25 de ani! Și singurul jucător care a fost la EURO jucând. Un an de zile a lipsit, s-a dus în Spania, a jucat cât a jucat, a fost la EURO... 'n-avem nevoie de tine!'. Nu credeam niciodată că în fotbal se va ajunge la așa ceva. La interese meschine! Meschine! E dură, eu am jucat fotbal la nivelul cel mai mare. E grav că se întâmplă așa ceva. Wow! Ce pretenții să mai avem noi din România?

A fost trimis! Nu că el nu știe nimic, că nu el i-a spus. Ba da, el i-a zis (n.r. - antrenorul Philippe Clement). Antrenorul i-a zis, cu directorul sportiv. Nu știu cum îl cheamă! Du-te și antrenează-te singur. E dureros. E un jucător iubit, v-a respectat, a venit acolo, vă iubește. Și valoros! Când a fost el acolo, a câștigat campionatul Rangers”, spunea Gică Hagi în cadrul unei conferințe de presă.