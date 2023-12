„Dacă la 00:02 nu e în casă, crap!” Dumitru Dragomir a dezvăluit cum își ține din scurt nepoții

Potrivit fostului președinte al LPF, nepoții săi au obligativitatea să revină acasă, în serile de club, până la ora 00:00.

Dragomir a dezvăluit că a mers inclusiv încluburi, pentru a se asigura că nepoții săi se comportă civilizat și că nu consumă alcool sau droguri.

„Da, le dau bani nepoților. E chestie de educație și să nu-l lași din mână pe copil. Nepotul meu nu va trăi din fotbal și cel mic la fel, asta este clar.

Dar nu lipsește niciunul de la antrenament, îl ții preocupat.

Îi dai bani și de cluburi, dar eu din 10 dusuri la cluburi, de cel puțin 5 ori l-am verificat.

Dumitru Dragomir își ține din scurt nepoții

M-am dus la club, toți patronii mă cunosc, am sunat și am întrebat cum pot să fac să văd ce se întâmplă. Am stat o oră, a venit ospătarul și a înghețat când m-a văzut.

L-am întrebat dacă a băut ceva și mi-a spus că a băut numai sucuri. L-am întrebat și de cei din jurul lui și mi-a spus că ăia au băut de au stins.

L-am întrebat dacă ăștia se droghează, eu aflu tot, mi-a spus că nu se pune problema. Știu și ce a mâncat, ce a băut, la ce oră pleacă. La fel am făcut și cu cel mare, la ora 12 să fie acasă.

Dacă la 12 și 2 minute nu e în casă, s-ar putea să crap cu inima, că mă gândesc că s-ar întâmpla ceva”, a dezvăluit Dumitru Dragomir, potrivit Fanatik.

Bogdan Dragomir (20 de ani) este înregistrat ca jucător al echipei secunde a FC Voluntari și joacă pe poziția de fundaș dreapta.

Cel de-al doilea nepot al lui Dumitru Dragomir este cu aproximativ 6 ani mai mic și și-a început cariera în fotbal la Academiei de Fotbal a lui Nana Falemi. Aici, și-a desăvârșit calitățile de atacant.