„Am pierdut 50.000 de lire într-o seară!” Gabi Tamaș a dezvăluit un episod inedit de la cazino: „Nu-mi place să joc!”

Jucătorul Petrolului a fost mereu un personaj controversat al fotbalului românesc, fiind implicat în diferite scandaluri de-a lungul timpului. Considerat un real talent, viața extrasportivă a lui Tamaș i-a afectat cariera și parcursul la echipele importante pentru care a jucat.

Gabi Tamaș a recunoscut că a pierdut 50.000 de lire sterline la jocurile de noroc



Într-un interviu acordat recent, Tamaș a dezvăluit că au existat momente în care a jucat sub influența băuturilor alcoolice. Tot din seria dezvăluirilor, fundașul a recunoscut că a existat un moment în care a pierdut o sumă considerabilă de bani, într-o singură seară, la jocurile de noroc.

Cu toate astea, Tamaș a declarat că nu este fan al jocurilor de noroc, însă obișnuia să facă acest lucru o dată sau de două ori pe an, iar atunci punea la bătaie sume mari de bani.

„Cea mai mare sumă pe care am pierdut-o la cazino? Nu-mi place să joc, sincer, dar jucam o dată, de două ori pe an, îmi plăcea să joc poker și jucam pe sume puțin mai mari. Am pierdut 50.000 de pounds (n.r. lire sterline, aproximativ 59.000 de euro) într-o singură seară. Apoi am câștigat 51.000 de pounds, am fost 1.000 pe plus”, a recunoscut Gabi Tamaș în cadrul podcast-ului „Fiță cu Adiță”.