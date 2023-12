„A vrut să mă omoare!” Gigi Becali, teorie halucinantă despre accidentul în care a fost implicat

Patronul FSCB a ajuns cu mașina în șanț pe DNCB la km 13+500 în zona localităţii Dobroeşti, după ce a încercat să facă o depășire, iar mașina din fața sa a ieșit a făcut aceeași manevră simultan.

Gigi Becali spune că în urma accidentului a fost despăgubit de firma de asigurări cu suma de 100.000 de euro și că tot asiguratorul se va ocupa și de repararea mașinii.

„Știa vrăjmașul că mă pregătesc să vorbesc și ce a zis? 'Băi, Becali, să te omor'. A vrut să mă omoare și Hristos a zis: 'Nu îl omor, îl protejez eu' și nu l-a lăsat să mă omoare. A vrut să mă omoare, mă, păi cum, mă?

Cum adică să îți iasă mașină, tu depășești și dintr-o dată din lateral unul să intre în tine? Numai dracii l-au pus pe ăla. De unde să îl găsească? Nu au avut camere. Era o cameră acolo de la o firmă care era pe 50 de metri. Cum depășești și intră unul în tine? Nu dracii l-au pus pe el? Dracul, care a vrut să mă omoare pe mine.

Mașina reparație costă 330.000 de euro de la asigurări, așa mi-au zis că trebuie să îmi dea, au zis că o plătesc toată, dar o iau ei, apoi au scos-o la licitație cu 160.000. Am cumpărat-o eu, am zis că o plătesc eu, atunci îmi dau doar 200.000, scădeți 160.000 de euro, că ei schimbă tot, așa fac englezii, schimbă caroserie, tot, am cumpărat și mașina, îmi iau și 200.000 de euro.

Mașina o repar în România cu 100.000 și coasta, care s-a fisurat, mi-a plătit coasta 100.000 de euro. Adică, suferința, câștig și eu 100.000. Nu am treabă acum”, a spus Gigi Becali la România TV.

Comunicatul poliției la acel moment

„Din primele cercetări a rezultat faptul că bărbatul respectiv ar fi fost conducătorul autoturismului implicat în evenimentul rutier din data de 12 noiembrie a.c., produs pe DNCB la km 13+500 în zona localităţii Dobroeşti. În cauză conducătorul auto a fost testat cu aparatele din dotare, în vederea depistării prezenţei în organism a alcoolului şi a substanţelor psihoactive, rezultatele fiind negative”, a transmis, luni, IPJ Ilfov.

Gigi Becali s-a prezentat ulterior la secția de poliție pentru a denuța accidentul: „La data de 13 noiembrie a.c., în jurul orei 01:10, Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Ilfov a fost sesizat de către o unitate spitalicească din Bucureşti, cu privire la faptul că, la aceeaşi dată, în jurul orei 00:10, la unitatea medicală respectivă s-a prezentat un bărbat, care a declarat că a fost victima unui accident rutier, produs la data de 12 noiembrie a.c. pe DNCB, km 13 + 500 Dobroeşti”, a precizat sursa citată.