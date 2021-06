Tu stiai asta? Cine este presedintele onorific al Federatiei Engleze de Fotbal

EURO 2020 a inceput cum nu se putea mai bine pentru englezi, care au debutat pe stadionul Wembley din Londra impotriva Croatiei si au castigat meciul cu scorul de 1-0, prin golul inscris de Raheem Sterling, jucatorul lui Manchester City.

Victoria Angliei a venit la doar cateva zile dupa ce Federatia Engleza de Fotbal a dezvaluit ca va fi condusa, pentru prima data in istorie, de catre o femeie: Debbie Hewitt va deveni presedintele FA incepand cu luna ianuarie a anului 2022.

Femeia de afaceri Debbie Hewitt il inlocuieste astfel pe Greg Clarke, presedinte ce a demisionat in luna noiembrie a anului 2019, in urma unui scandal rasist: el a folosit expersia „fotbalisti colorati” cand vorbea despre cum ii ataca internautii pe jucatorii de culoare, in timpul unei audieri video in fata Comisiei pentru Digital, Cultura, Media si Sport (DCMS) a Camerei Comunelor. Deși si-a cerut scuze public, Greg Clarke a parasit Federatia Engleza de Fotbal si functia de vicepresedinte FIFA, pe care o detinea la cea vreme.

Insa, chiar daca Greg Clarke este fostul presedinte FA, iar viitorul presedinte al federatiei va fi Debbie Hewitt, putini stiu ca in tot acest timp si, practic, intotdeauna, Federatia Engleza de Fotbal a avut si un presedinte onorific! Acesta este nimeni altul decat Printul William, urmasul direct la tronul Marii Britanii, care va deveni Rege in viitor.

