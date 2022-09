Muzica și textul le aparțin celor de la Big UP Music, iar videoclipul poartă semnătura lui Anghel Damian și Elphbro. Piesa lansată astăzi surprinde în imagini unele dintre cele mai importante scene ale serialului ce se va lansa în doar câteva zile și transmite prin versuri câteva adevăruri dure ale realității lume în care Clanul îi va purta pe cei de acasă.

Bucuroasă de faptul că și-a pus amprenta asupra acestei piese și de noua provocare primită, Theo Rose declară: ”La începutul acestui an mi-am pus multe lucruri în gând pentru cariera mea... și spre marea mea bucurie le-am văzut cum se așează tot mai frumos. Cea mai mare provocare a venit când am ieșit din zona mea de confort, scena și cântatul și am intrat pe platourile de filmare pentru un serial care sunt sigură că va fi urmărit și apreciat de toți cei de acasă. Iar, astăzi, sunt și mai emoționată: lansez, alături de echipa mea de la Big UP Music și de IAN, piesa oficială a serialului Clanul - Sângele frate nu te face. Abia aștept să o ascultați și să intrați alături de mine într-o mică parte a poveștii de care vă veți bucura în câteva zile”.

Încântat de această colaborare și de alăturarea cu povestea mult așteptatului serial, IAN declară: ”Sunt încântat că am colaborat cu Theo pentru acest serial, este o zonă nouă pe care o exploatez, iar asta mă face să dau totul și să rup. “Clanul” este un serial cu o producție senzațională, iar această piesă reprezintă un fragment important în industria muzicală din România!”

Piesa poate fi ascultată pe pagina oficială de YouTube a lui Theo Rose, la acest link.

Nu ratați din 19 septembrie – CLANUL pe PRO TV și VOYO! Sângele frate nu te face!