Spionat de un prieten! Dezvăluirea făcută de Dumitru Dragomir, după întâlnirea Șucu - Ciucă

În urmă cu aproximativ o lună apăreau în presă informații care indicau faptul că Dan Șucu ar putea fi propunerea PNL pentru Primăria Capitalei. Ulterior, acționarul majoritar de la Rapid s-a întâlnit cu Nicolae Ciucă pentru a purta o discuție cu acesta.

Deși nu au fost oferite informații despre cele discutate de cei doi, după evoluția ulterioară a lucrurilor putem deduce că oficialul Rapidului i-a refuzat pe liberali din moment ce doctorul Cătălin Cîrstoiu a devenit oficial propunerea PSD&PNL pentru primăria Capitalei.

În contextul întâlnirii pe care Dan Șucu a avut-o cu președintele PNL, Nicolae Ciucă, Dumitru Dragomir a rememorat un eveniment din perioada în care era implicat în politică.

Dumitru Dragomir, trădat de un om de încredere

"Poate i-a refuzat. Câte smetii au primit și peste 10 ani veneau și se lăudau. Eram la Comisia de Industrii și aveam un coleg. Eu mai țineam cu PSD, cu Anca Boagiu și se discuta în Comisia de Industrii. Eu țineam cu ei, ceilalți patru membrii țineau cu PRM și Vadim afla de fiecare dată.

Erau secrete. L-am descoperit, era un prieten care mă curăța și nu am crezut. Peste ani mă întâlnesc cu el la Izoleta, știi că nu beau, dar el mai bea. Și zice: «Știi cine te curăța la Vadim, eu îi spuneam tot ce ziceai». Am rămas tâmpit, am pus-o pe seama băuturii.

I-aș fi dat un cap în gură imediat. Am mai stat un sfert de oră și am luat viteză, mi-a spus niște lucruri. Să nu crezi că cel care vrea să te scoată din rahat îți vrea întotdeauna binele", a spus Dumitru Dragomir, potrivit Fanatik.

'Mitică' Dragomir a ocupat funcția de deputat din partea PRM în legislaturile 2000-2004 și 2004-2008.