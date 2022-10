Și-a părăsit iubita gravidă înainte să nască și a dat-o în judecată! Modelul a rupt tăcerea: „Acum începe lupta!” 

Karoline Lima și Eder Militao păreau un cuplu solid, tânăra fiind gravidă cu fotbalistul campioanei Spaniei. Cu toate astea, relația celor doi s-a „rupt” cu puțin timp înainte ca tânăra să nască primul lor copil, după o relație de un an, vestea fiind confirmată de Karoline, care a postat un mesaj amical pe rețelele de socializare.

Modelul a născut-o pe Cecilia, fetița pe care o are împreună cu Eder Militao, însă relația celor doi pare să atingă o tensiuni alarmante. Fotbalistul și-a dat în judecată fosta iubită, luând-o prin surprindere pe tânăra care s-a plâns la un moment dat că Militao nu era atent cu ea în timpul sarcinii.

Război la tribunal între Eder Militao și fosta iubită

Jucătorul a deschis un proces împotriva fostei sale iubite, după cum a informat UOL Esporte, pentru a stabili pensia alimentară a fiicei sale, care se ridică la 1.200 de euro lunar. Tânăra s-a arătat inițial surprinsă de decizia luată de fundașul brazilian și a decis să riposteze pe rețelele de socializare.

„Încă o dată, am rămas surprinsă cu încă un proces al fostului meu și încă o dată am aflat din mediile de comunicare. Încă nu am acces la 100% în acest proces. Avocatul meu se ocupă, însă spun doar un lucru: dacă este adevărat tot ce apare în presă (ceea ce sper să nu), nu voi mai păstra tăcerea.

Nu mă voi preface că nu se întâmplă nimic, nu voi mai închide ochii. Acum începe o luptă a adulților. Sunt femeie, sunt mamă, am caracterul meu și voce. Poate că asta deranjează. Mă întreb câte femei au trecut prin situația asta. Acum îmi voi folosi vocea pentru a expune tot ce s-a întâmplat, tot prin ceea ce trec și ce se va întâmpla.

Nu voi lăsa niciun bărbat, în special pe tatăl fiicei mele, să îmi distrugă caracterul și cine sunt cu adevărat. Și mai ales să spună minciun despre mine. Cine a fost cu mine știe, dar acum veți ști cu toții”, a spus Karoline Lima pe rețelele de socializare conform as.com.